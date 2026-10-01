‘मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन तुमसे प्यार करता हूं’, ईशा रिखी के बाहर होने के बाद बादशाह का फैंस को मैसेज

‘बिग बॉस 20’ का यह सीजन शुरू होने के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है। इस बार शो में बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी रही। ईशा के घर से बाहर होने के बाद बादशाह का यह वीडियो सामने आया है। हालांकि, बादशाह ने अपने वीडियो में ईशा के एविक्शन को लेकर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ फैंस के प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट के लिए उनका धन्यवाद किया।