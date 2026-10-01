‘रणवीर सिंह का साथ देने पर मुझे शो-कॉज नोटिस क्यों?’ Don 3 विवाद पर उपासना सिंह का पूनम ढिल्लन पर बड़ा आरोप

फिल्म से उनके बाहर होने के बाद प्रोड्यूसर-डायरेक्टर फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट की ओर से कथित तौर पर नुकसान की बात सामने आई थी। इसके बाद रणवीर सिंह ने लीगल नोटिस भी जारी किया था। मामले में CINTAA समेत इंडस्ट्री की कई संस्थाएं शामिल हुई थीं। इसी दौरान FWICE की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपासना सिंह की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठे थे। पूनम ढिल्लन ने कथित तौर पर कहा था कि CINTAA को उनके वहां शामिल होने की जानकारी नहीं दी गई थी और अगर वह एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, तो उन्हें इसके लिए ऑथराइजेशन की जरूरत थी।