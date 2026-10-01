‘अपुन आप सबका PM बनके बहुत खुश हुआ’, संजय दत्त का अनोखा PM अवतार, गांधीजी के तीन बंदरों के बाद बताया ‘चौथा बंदर’ के बारे में, Video

प्रोमो में संजय दत्त महात्मा गांधी के तीन बंदरों का जिक्र करते हैं। वह कहते हैं कि सभी जानते हैं- बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। इसके बाद एक्टर मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि आज एक चौथा बंदर भी होना चाहिए। संजय दत्त के मुताबिक, अगर कोई बुरा देखेगा तो उसे ठीक कौन करेगा? इसी अंदाज में वह अपनी ‘सरकार’ की कल्पना पेश करते हुए नजर आते हैं।