‘अपुन आप सबका PM बनके बहुत खुश हुआ’, संजय दत्त का अनोखा PM अवतार, गांधीजी के तीन बंदरों के बाद बताया ‘चौथा बंदर’ के बारे में, Video

PM बने संजय दत्त का VIDEO आया सामने (सोर्स: instagram- shekhusuman)
Shekhar Suman Show: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त जल्द ही शेखर सुमन के शो में एक बेहद अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। शो के प्रोमो में एक्टर को प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। ‘मुन्ना भाई’ स्टाइल में संजय दत्त देश और महात्मा गांधी के तीन बंदरों का जिक्र करते हुए अपनी ‘सरकार’ की बात करते नजर आए।
शो के मेकर्स ने इस खास एपिसोड का प्रोमो शेयर किया है, जिसमें संजय दत्त अपने चिर-परिचित अंदाज में कहते हैं, “चल रेला, चलो देश में कुछ तो चल रेला। आज अपुन आप सबका पीएम बनके बहुत खुश हुआ।”
प्रोमो में संजय दत्त महात्मा गांधी के तीन बंदरों का जिक्र करते हैं। वह कहते हैं कि सभी जानते हैं- बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। इसके बाद एक्टर मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि आज एक चौथा बंदर भी होना चाहिए। संजय दत्त के मुताबिक, अगर कोई बुरा देखेगा तो उसे ठीक कौन करेगा? इसी अंदाज में वह अपनी ‘सरकार’ की कल्पना पेश करते हुए नजर आते हैं।
संजय दत्त आगे कहते हैं कि उनकी सरकार में सबसे ज्यादा एक चीज बढ़ेगी और वह है भाईचारा। प्रोमो में एक्टर का यह अंदाज उनके फैंस को ‘मुन्ना भाई’ के किरदार की याद दिलाता है। हालांकि, यह पूरा हिस्सा शेखर सुमन के शो में संजय दत्त का मनोरंजक सेगमेंट है। प्रोमो में वह प्रधानमंत्री की भूमिका में नजर आ रहे हैं और उनके संवाद इसी मजाकिया सेटअप का हिस्सा हैं।
संजय दत्त की इस खास उपस्थिति वाला एपिसोड शुक्रवार शाम 6:18 बजे यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा। इसे शेखर सुमन के शो के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा। संजय दत्त के इस ‘पीएम’ अवतार ने रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है। अब देखना होगा कि शो में उनका यह पूरा सेगमेंट किस तरह का मनोरंजन लेकर आता है।
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