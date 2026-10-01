‘बच्चा-बच्चा बोलकर बहुत सिर पर चढ़ रही है’, Bigg Boss 20 में काजी का अरिश्फा पर फूटा गुस्सा, उदिति के बयान से भी छिड़ी बहस

एक कमेंट में लिखा गया, “इतनी ही प्रॉब्लम है इसे अगर लोगों से तो ये आई ही क्यों? हर बंदे से दिक्कत है इसे।” वहीं, एक अन्य यूजर ने उदिति पर लगातार दूसरों को जज करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि यह स्कूल नहीं है कि वह हर किसी की ‘टीचर’ बनी रहें। इस पूरे मामले में कंटेस्टेंट्स के अपने-अपने बयान सामने आए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर दर्शक इन बातों को लेकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं।