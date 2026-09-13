Bigg Boss 20: पहले ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान का फूटा गुस्सा; उदिति सिंह को सुनाई खरी-खोटी

हफ्ते के रिपोर्ट कार्ड टास्क के अंत में काजी तौकीर को पहले हफ्ते का 'बॉस' चुना गया, जबकि अमन गांधी को 'सब्सक्राइबर्स और गेम का सबसे बड़ा नुकसान' घोषित किया गया। सलमान खान ने अमन गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह शो में बिल्कुल बेजान दिख रहे हैं। सलमान ने तीखे शब्दों में पूछा, "जब आपको इतना बड़ा मौका मिला है, तो आप एक साइड कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बस यूं ही रोल कटने का इंतजार मत करो।"