Bigg Boss 20: रोहेद खान ने ईशा रिखी से पूछा- ‘शाहरुख खान की रिश्तेदार हो?’ यूजर्स बोले- ‘SRK और बादशाह की तुलना सही नहीं’

फैंस के बीच इस पूरे वाकये को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ यूजर्स ने रोहेद खान के सवाल पर हैरानी जताई और कहा कि बादशाह की तुलना शाहरुख खान से करना ठीक नहीं है। वहीं, कुछ लोगों ने मजेदार अंदाज में लिखा कि उन्हें भी इस बातचीत से बादशाह के बारे में पता चला। वहीं, एक यूजर्स ने ईशा रिखी को लेकर लिखा, 'बादशाह के नाम से ही अभी भीफुटेज मिल रही है इसको।' कई फैंस ने ईशा रिखी को लेकर भी अपनी राय जाहिर की और कमेंट सेक्शन में इस पूरे कन्फ्यूजन पर खूब प्रतिक्रिया दी।