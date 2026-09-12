Bigg Boss 20: रोहेद खान ने ईशा रिखी से पूछा- ‘शाहरुख खान की रिश्तेदार हो?’ यूजर्स बोले- ‘SRK और बादशाह की तुलना सही नहीं’

ईशा रिक्खी को शाहरुख खान की रिश्तेदार समझ बैठे रोहेद खान। (फोटो सोर्स: instagram- realitybolly and IMDb)
Isha Rikhi Bigg Boss 20: रैपर-गायक बादशाह से तलाक के बाद ईशा रिखी इन दिनों में रियलिटी शो बिग बॉस 20 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं, जहां वो साथी कंटेस्टेंट्स युंग डीएसए, माही विज और रोहेद खान के साथ एक मजेदार बातचीत का हिस्सा बनीं। जिस पर अब सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।
बता दें कि बिग बॉस 20 के घर में पुरुषों के बाथरूम के उपयोग को लेकर कनिका मान के साथ यंग डीएसए की लड़ाई के दौरान, घर के वर्तमान कप्तान ने टिप्पणी की, "कप्तान नहीं भी रहता तो भी मैं इधर बादशाह के जैसा ही रहता।" यह सुनकर, माही विज ने ईशा की ओर देखा और मजाक में कहा, "बादशाह नहीं बोलनेका। ये नाम नहीं बोलनेका ना," रैपर-गायक बादशाह से ईशा की पिछली शादी का जिक्र करते हुए, जिनसे अब उनका तलाक हो चुका है।
इसके बाद युंग ने आगे कहा, “वो भी दोस्त है मेरा, वो भी बोलेगा युंग तू बादशाह रह रहा है।” ईशा इस बात से असमंजस में दिखीं कि उन्हें बातचीत में क्यों घसीटा जा रहा है और उन्होंने जवाब दिया, "मतलब मैं तेरी कुछ लगती नहीं? खत्म? मैंने क्या किया है? मेरे को क्यों रख रहा है बीच में?"
जैसे ही बातचीत जारी रही, माही ने "बादशाह ओ बादशाह" गाना शुरू कर दिया, जिससे घरवाले हंस पड़े। हंसी के बीच, रोहेद खान ने इस कॉन्टेक्स्ट को गलत समझा और ईशा से पूछा, “शाहरुख खान की फैमिली से हो क्या?” इस सवाल पर ईशा हैरान रह गईं और उन्होंने हंसते हुए कहा, "ये तो एपिक हो गया।"
इसके बाद माही रोहेद को समझाने के लिए आगे आई और उससे कहा, "वो बादशाह की एक्स वाइफ है।" जिसके जवाब में रोहेद ने पूछा, "बादशाह कौन है?" माही ने बताया कि बादशाह एक जाने-माने रैपर और सिंगर हैं। फिर रोहेद ने अपनी उलझन दूर करते हुए कहा, "मुझे लगा कि तुम शाहरुख खान की कोई रिश्तेदार हो।"
फैंस के बीच इस पूरे वाकये को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ यूजर्स ने रोहेद खान के सवाल पर हैरानी जताई और कहा कि बादशाह की तुलना शाहरुख खान से करना ठीक नहीं है। वहीं, कुछ लोगों ने मजेदार अंदाज में लिखा कि उन्हें भी इस बातचीत से बादशाह के बारे में पता चला। वहीं, एक यूजर्स ने ईशा रिखी को लेकर लिखा, 'बादशाह के नाम से ही अभी भीफुटेज मिल रही है इसको।' कई फैंस ने ईशा रिखी को लेकर भी अपनी राय जाहिर की और कमेंट सेक्शन में इस पूरे कन्फ्यूजन पर खूब प्रतिक्रिया दी।
2026 में शादी की बात सामने आने से पहले, बादशाह और ईशा ने अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखा था। हाल ही में बादशाह और ईशा रिखी ने आपसी सहमति से अपने तलाक की पुष्टि सोशल मीडिया पर की थी।
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