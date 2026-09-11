तेजस्वी प्रकाश और एल्विश यादव की लड़ाई में कूद पड़े करण कुंद्रा, बोले- पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा मेरे घर का क्लेश

Karan Kundrra On Tejasswi-Elvish Yadav Fight: रियलिटी शो 'प्लेग्राउंड सीजन 5' का ग्रैंड फिनाले अब खास होने वाला है। शो के फिनाले में टीवी एक्टर और होस्ट करण कुंद्रा स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आएंगे। फिनाले से पहले सामने आए एक वीडियो में करण कुंद्रा शो के मेंटर्स एल्विश यादव और तेजस्वी प्रकाश के बीच हुए विवाद पर मजाकिया अंदाज में बात करते दिखाई दे रहे हैं। करण ने दोनों को लेकर ऐसी बात कही, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।