‘मिर्जापुर’ के बाद पुलिस के किरदार में मुन्ना भैया मचाएंगे धमाल, जानें स्कैम ड्रामा सीरीज ‘Waiting Hai’ कब होगी रिलीज?

Divyenndu Sharma Upcoming Web-Series Waiting Hai:अभिनेता दिव्येंदु एक बार फिर नए अंदाज में दर्शकों के बीच लौट रहे हैं। ‘मिर्जापुर’ के मुन्ना भैया के किरदार से मशहूर हुए दिव्येंदु अब एक रेलवे कांस्टेबल की भूमिका में नजर आएंगे। उनकी नई सीरीज का नाम ‘वेटिंग है’ है। बता दें यह एक स्कैम ड्रामा सीरीज है। इसमें कॉमेडी, सस्पेंस और रोमांच का तड़का भी देखने को मिलेगा। सीरीज की कहानी रेलवे टिकट बुकिंग में होने वाले एक बड़े खेल के इर्द-गिर्द घूमती है। मेकर्स ने आज ही इसका ट्रेलर जारी किया है।