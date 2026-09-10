‘मिर्जापुर द मूवी’ से हटाओ ‘शूरवीर’ गाना! BJP नेता राजेंद्र राठौर ने सेंसर बोर्ड से की बड़ी मांग

Mirzapur Controversy: 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता राजेंद्र राठौर ने फिल्म के एक गाने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के चेयरपर्सन प्रसून जोशी को पत्र लिखकर फिल्म से 'शूरवीर' गाना हटाने की मांग की है।