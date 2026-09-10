‘इतना वजन बढ़ गया, फिर भी खूबसूरत’, सालों बाद दिखीं नगमा तो पहचान नहीं पाए फैंस, VIDEO वायरल

Nagma Latest Video: 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस नगमा लंबे समय बाद सार्वजनिक तौर पर नजर आईं, लेकिन उन्हें देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। नगमा बुधवार को सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (सिंटा) की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची थीं। इस दौरान का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने उनके बदले लुक पर खूब कमेंट किए।