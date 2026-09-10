‘बुढ़ापा हम सभी को झेलना है, फिर भी’, दादी की हालत देख कंगना रनौत की आंखों में आए आंसू

उन्होंने आगे याद किया कि कैसे कला और प्रकृति के प्रति उनकी दादी के प्यार ने उनके घर को एक खास रूप दिया था। “मेरी दादी कमला जी कम बोलने वाली महिला थीं, लेकिन उन्हें खूबसूरती और कला की अच्छी समझ थी। भले ही उनकी एक ही आँख ठीक से काम करती थी, फिर भी वे बुनाई या क्रोशिया के किसी भी मुश्किल पैटर्न को देख लेती थीं और घर आकर उसे बना लेती थीं। उन्हीं की वजह से हमारे घर में एक हरा-भरा बगीचा था, उन्हें लोगों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा कोई न कोई पौधे की कटिंग या पौधा ढूंढती रहती थीं।”