‘बुढ़ापा हम सभी को झेलना है, फिर भी’, दादी की हालत देख कंगना रनौत की आंखों में आए आंसू

कंगना रनौत ने दादी को याद करते हुए शेयर की फोटो। (फोटो सोर्स: instagram- kanganaranaut)
Kangana Ranaut Grandmother: कंगना रनौत ने अपनी दादी कमला रनौत के साथ अपने रिश्ते की एक भावुक तस्वीर शेयर करते हुए बुढ़ापे की सच्चाई पर बात की है। एक्ट्रेस और BJP सांसद ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनके बचपन की एक पुरानी तस्वीर भी शामिल है। इस तस्वीर के जरिए उन्होंने उस महिला को याद किया जिन्होंने उनकी परवरिश में अहम भूमिका निभाई थी।
कंगना रनौत के लिए उम्र के साथ अपनी दादी की सेहत और आजादी में बदलाव देखना एक मुश्किल अनुभव रहा है। अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने दादी की उन खूबियों और उनसे सीखी गई कई बातों को याद किया।
अपनी दादी के साथ स्कूल के दिनों की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, "मेरी दादी श्रीमती कमला रनौत जी, यह उनकी तस्वीर है जब हम स्कूल में थे। वह एक नेक, दयालु, अनुशासित और हर काम को परफेक्शन से करने वाली महिला थीं। लेकिन अब जब मैं उन्हें इस हालत में देखती हूं, तो मुझे याद आता है कि हम सभी को बुढ़ापे से गुजरना है। यह ऐसी बात है जिसे हम हमेशा जानते हैं, फिर भी जब इसका सामना करते हैं तो दिल टूट जाता है। अजीब है!"
कंगना ने अपनी दादी को एक ऐसी महिला के तौर पर भी याद किया जो कम बोलती थीं, लेकिन खूबसूरती और क्रिएटिविटी की बहुत कद्र करती थीं। उन्होंने याद किया कि कैसे कमला बुनाई और क्रोशिया के बारीक पैटर्न को देखकर उन्हें खुद बना लेती थीं।
कंगना ने लिखा, "उन्हें साफ -सफाई बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी और से ऐसा करने के लिए नहीं कहा, वह हमेशा सब कुछ खुद करती थीं। लेकिन आज जब मैं उन्हें देखती हूं, तो सोचती हूं कि यही वह महिला हैं जिन्होंने मुझे सिलाई-कढ़ाई और बुनाई सिखाई। उन्होंने मुझे कोमल और नारी-सुलभ बनने के लिए प्रेरित किया। जब मैं उन्हें देखती हूं, तो कभी-कभी रो पड़ती हूं और फिर उन खूबसूरत पलों को याद करके मुस्कुरा देती हूं। यह मुश्किल है, जिंदगी मुश्किल है।"
उन्होंने आगे याद किया कि कैसे कला और प्रकृति के प्रति उनकी दादी के प्यार ने उनके घर को एक खास रूप दिया था। “मेरी दादी कमला जी कम बोलने वाली महिला थीं, लेकिन उन्हें खूबसूरती और कला की अच्छी समझ थी। भले ही उनकी एक ही आँख ठीक से काम करती थी, फिर भी वे बुनाई या क्रोशिया के किसी भी मुश्किल पैटर्न को देख लेती थीं और घर आकर उसे बना लेती थीं। उन्हीं की वजह से हमारे घर में एक हरा-भरा बगीचा था, उन्हें लोगों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा कोई न कोई पौधे की कटिंग या पौधा ढूंढती रहती थीं।”
भावुक यादों के साथ-साथ, कंगना ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस ट्रेंड में भी हिस्सा लिया जिसमें 1980 के दशक की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। उन्होंने 1986 की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वे अपनी बड़ी बहन रंगोली के साथ एक बच्ची के तौर पर दिख रही हैं। उन्होंने लिखा, “यह दिखाने के लिए AI की जरूरत नहीं है कि मैं अस्सी के दशक में कैसी दिखती थी, मेरा जन्म 1986 में हुआ था और यह तस्वीर भी उसी साल की है, जिसमें मैं अपनी बड़ी बहन रंगोली के साथ हूं।” इस तरह उन्होंने फैंस को अपने बचपन की एक झलक दिखाई।
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