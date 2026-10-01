पहले रणवीर को पकड़ा, अब रणबीर के पीछे पड़ गए ‘शक्तिमान’, मुकेश खन्ना के ‘रामायण’ पर बयान के बाद लोगों ने पूछे सवाल

रणबीर कपूर की कास्टिंग को लेकर भी पहले से चर्चा होती रही है। सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में रणबीर ने खुद इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि रामायण देखने वाले हर व्यक्ति के मन में भगवान राम की अपनी एक छवि और व्याख्या हो सकती है। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग उन्हें इस भूमिका के लिए सही नहीं मान सकते, जबकि कुछ लोग सही कास्टिंग मान सकते हैं। रणबीर ने इस भूमिका के लिए सही नीयत, विश्वास और आस्था को महत्वपूर्ण बताया था।