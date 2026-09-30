‘मैं हमेशा सेट पर मौजूद रहूंगी’, अमिताभ-रेखा की फिल्म ‘सिलसिला’ के लिए एक्ट्रेस ने रखी थी ये शर्त, वरिष्ठ पत्रकार हनीफ जावेरी का खुलासा

यश चोपड़ा ने बाद में शाहरुख खान के साथ बातचीत में फिल्म की कास्टिंग को लेकर अलग विवरण साझा किया था। उनके मुताबिक, उन्होंने शुरुआत में स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को साइन किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि क्या वह इस कास्टिंग से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसके बाद यश चोपड़ा ने अमिताभ, जया और रेखा को साथ लेने का फैसला किया। यश चोपड़ा ने यह भी कहा था कि उन्होंने दोनों अभिनेत्रियों से उम्मीद जताई थी कि शूटिंग के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी।