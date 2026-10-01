‘शॉकिंग और रियल होना जरूरी’, एकता कपूर ने लॉक अप की सफलता और अनस्क्रिप्टेड कंटेंट पर की बात

एक अन्य यूजर ने शो को ‘बायस्ड और स्क्रिप्टेड’ बताया। वहीं, एक और कमेंट में दावा किया गया कि शो की हाइप आकांक्षा और योगेश की वजह से बनी थी। एक अन्य यूजर ने आकांक्षा, योगेश और अन्या का नाम लेते हुए शो को अब तक का ‘सबसे स्क्रिप्टेड और बायस्ड’ शो बताया और खराब होस्टिंग और एडिटिंग पर भी सवाल उठाए। हालांकि, ये सोशल मीडिया यूजर्स की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं और आरोप हैं। एकता कपूर ने एफआईसीसीआई फ्रेम्स के पैनल में शो के कंटेस्टेंट्स की रियल और अनफिल्टर्ड अप्रोच को उसकी सफलता का अहम हिस्सा बताया है।