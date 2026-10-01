‘शॉकिंग और रियल होना जरूरी’, एकता कपूर ने लॉक अप की सफलता और अनस्क्रिप्टेड कंटेंट पर की बात

एकता कपूर ने लॉक अप के कंटेस्टेंट्स को दिया क्रेडिट (सोर्स: x-@medianews4u)
Ekta Kapoor Reality Shows: एकता कपूर ने ‘लॉक अप’ की सफलता और अनस्क्रिप्टेड कंटेंट को लेकर अपनी राय जाहिर की है। एफआईसीसीआई फ्रेम्स के एक पैनल में एकता ने शो के बोल्ड और अनफिल्टर्ड कंटेस्टेंट्स की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी रियल और अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी ने दर्शकों को शो से जोड़े रखा। हालांकि, एकता के बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिनमें कुछ लोगों ने शो को ही ‘स्क्रिप्टेड’ और ‘बायस्ड’ बताया।
एकता कपूर ने कहा कि दर्शकों को लंबे फॉर्मेट के कंटेंट से जोड़े रखने के लिए उसमें शॉकिंग, प्रोवोकेटिव और दिलचस्प तरीके से रियल होने वाली एनर्जी जरूरी है। उनके मुताबिक, शो में ऐसा माहौल होना चाहिए कि दर्शकों को लगातार यह जानने की उत्सुकता रहे कि आगे क्या होने वाला है।
उन्होंने ‘लॉक अप’ के कंटेस्टेंट्स की अनफिल्टर्ड पर्सनैलिटी और उनके अप्रत्याशित व्यवहार को शो के काम करने की वजहों में से एक बताया। एकता ने यह भी कहा कि फिलहाल अनस्क्रिप्टेड कंटेंट आगे बढ़ रहा है और उन्हें लगता है कि यह फॉर्मेट आगे भी बना रहेगा।
एकता ने पैनल के दौरान अनस्क्रिप्टेड फॉर्मेट को लेकर कहा कि उन्हें लगता है कि यह अभी अपनी जगह बना रहा है और आगे इसे करना उनके लिए और मजेदार होगा। उन्होंने अपने पास मौजूद कई ‘सिली शूज़’ का जिक्र करते हुए भविष्य में इस तरह के कंटेंट के साथ काम करने की बात भी कही।
उनका जोर इस बात पर था कि रियलिटी शो में कंटेस्टेंट्स की अपनी पर्सनैलिटी और बिना फिल्टर के व्यवहार दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
एकता कपूर के बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने ‘लॉक अप’ को लेकर अलग राय रखी। एक यूजर ने शो के कॉन्सेप्ट को लेकर सवाल उठाते हुए दावा किया कि यह ‘स्क्रिप्टेड’ था। उसी यूजर ने आकांक्षा का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि शो में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और उन्हें लेकर विवादों ने दर्शकों को शो पर चर्चा करते रहने के लिए उकसाया।
एक अन्य यूजर ने शो को ‘बायस्ड और स्क्रिप्टेड’ बताया। वहीं, एक और कमेंट में दावा किया गया कि शो की हाइप आकांक्षा और योगेश की वजह से बनी थी। एक अन्य यूजर ने आकांक्षा, योगेश और अन्या का नाम लेते हुए शो को अब तक का ‘सबसे स्क्रिप्टेड और बायस्ड’ शो बताया और खराब होस्टिंग और एडिटिंग पर भी सवाल उठाए। हालांकि, ये सोशल मीडिया यूजर्स की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं और आरोप हैं। एकता कपूर ने एफआईसीसीआई फ्रेम्स के पैनल में शो के कंटेस्टेंट्स की रियल और अनफिल्टर्ड अप्रोच को उसकी सफलता का अहम हिस्सा बताया है।
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