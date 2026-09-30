KBC के सेट पर फिसलने से अमिताभ बच्चन के घुटने में लगी चोट, बोले- ‘खड़े होने में है थोड़ी दिक्कत’

उन्होंने कहा, "आमतौर पर मैं अपना मोनोलॉग मंच के बीच में खड़े होकर करता हूं, लेकिन आज मेरे घुटने में चोट लगी है।" बच्चन ने आगे कहा, "कल शूटिंग के दौरान मैं फिसलकर गिर गया और मेरे घुटने में चोट लग गई।" चोट के बारे में बताते हुए उन्होंने अपने बाएं घुटने की ओर इशारा किया। एक्टर की बात सुनकर दर्शक चौंक गए। उन्होंने तुरंत बताया कि चोट गंभीर नहीं है और वे चैलेंजर्स को होस्ट करने के लिए खड़े होंगे, लेकिन शुरुआती मोनोलॉग के लिए उन्होंने बैठकर बात करना चुना क्योंकि उन्हें "खड़े होने में थोड़ी दिक्कत" हो रही थी। स्टूडियो में मौजूद दर्शकों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की।