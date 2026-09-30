30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘कावाला’ के बाद फिर डांस नंबर का सहारा? ‘जेलर 2’ के ‘बिंदास’ पर भड़के फैंस- ‘एक और आइटम सॉन्ग क्यों?’

Jailer 2 Controversy: रजनीकांत की ‘जेलर 2’ का नया गाना ‘बिंदास’ रिलीज हो गया है। नोरा फतेही के डांस नंबर पर कुछ यूजर्स ने तारीफ की, तो कई लोगों ने दूसरे आइटम सॉन्ग को लेकर सवाल उठाए।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 30, 2026

Nora Fatehi

रजनीकांत की ‘जेलर 2’ में नोरा फतेही का डांस नंबर रिलीज (सोर्स: Instagram-simply.mollywood)

Jailer 2 Song: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म ‘जेलर 2’ का नया गाना ‘बिंदास’ रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। नोरा फतेही के डांस और अनिरुद्ध रविचंदर के म्यूजिक से सजे इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां कुछ लोग नोरा के डांस की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई यूजर्स एक ही फिल्म में दूसरा डांस नंबर रखने को लेकर मेकर्स पर सवाल उठा रहे हैं।

नोरा फतेही के डांस से सजा ‘बिंदास’

फिल्म के प्रोड्यूसर सन पिक्चर्स ने बुधवार शाम ‘बिंदास’ गाना रिलीज किया। करीब 4 मिनट के इस गाने को अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया है। इसे अनिरुद्ध और दीप्ति सुरेश ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसके बोल सुपर सुबू ने लिखे हैं। गाने में तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है।

वीडियो में नोरा फतेही गोल्डन आउटफिट में नजर आ रही हैं। फ्रिंज वाले इस आउटफिट में वह स्टेज पर कई डांसर्स के साथ परफॉर्म करती दिखती हैं। हालांकि, वीडियो में रजनीकांत नजर नहीं आते। ऐसे में यह साफ नहीं है कि वो फिल्म के फाइनल वर्जन में इस गाने का हिस्सा होंगे या नहीं।‘बिंदास’ फिल्म का चौथा गाना है और ‘जेलर 2’ का दूसरा डांस नंबर बताया जा रहा है। इससे पहले शमना कासिम, जिन्हें पूर्णा के नाम से भी जाना जाता है, ‘अला बोलेलो’ गाने में नजर आई थीं।

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

‘बिंदास’ रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने फिल्म में एक और डांस नंबर शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने इसे तमिल सिनेमा में गानों के बदलते ट्रेंड से जोड़कर देखा, जबकि कुछ ने महिला कलाकारों को इस तरह पेश किए जाने पर आपत्ति जताई।

एक यूजर ने तमिल सिनेमा की मौजूदा स्थिति पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि मेकर्स को इस तरह के गानों पर निर्भर रहने के बजाय फिल्म की कहानी और अभिनय पर ध्यान देना चाहिए। वहीं, एक दूसरे यूजर ने रजनीकांत और नोरा फतेही के एक ही डांस फ्लोर पर होने को लेकर टिप्पणी की। एक अन्य यूजर ने सवाल किया कि फिल्म में दूसरा आइटम सॉन्ग रखने की जरूरत क्या थी और क्या मेकर्स को सुपरस्टार रजनीकांत पर भरोसा नहीं है? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक ही फिल्म में दो डांस नंबर होने से कॉलीवुड सिनेमा की दिशा पर सवाल खड़े होते हैं।

कुछ लोगों को पसंद आया नोरा का डांस

जहां कई यूजर्स ने गाने की आलोचना की, वहीं कुछ लोग नोरा फतेही के डांस से प्रभावित भी नजर आए। एक यूजर ने ‘बिंदास’ की तुलना ‘कावाला’ और ‘मोनिका’ जैसे गानों से करते हुए इसे बेहतर बताया। इस तरह गाने को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। जहां एक तरफ इसके डांस और म्यूजिक की तारीफ हुई, वहीं दूसरी तरफ फिल्म में एक और डांस नंबर शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाए गए।

‘जेलर 2’ में नजर आएंगे ये स्टार्स

‘जेलर 2’ साल 2023 में रिलीज हुई रजनीकांत की हिट फिल्म ‘जेलर’ का सीक्वल है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रजनीकांत के साथ राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना और ऋत्विक अपने पुराने किरदारों में लौटेंगे।

फिल्म की कास्ट में एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, सूरज वेंजारामूडू, अन्ना राजन और जतिन सरना भी शामिल हैं। पहली फिल्म की तरह मोहनलाल और शिवा राजकुमार के कैमियो करने की भी उम्मीद है। फिल्म की रिलीज डेट 15 अक्टूबर बताई गई है। हालांकि, रिलीज से पहले ‘बिंदास’ गाने को लेकर शुरू हुई चर्चा ने फिल्म को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 06:43 pm

Published on:

30 Sept 2026 06:38 pm

Hindi News / Entertainment / ‘कावाला’ के बाद फिर डांस नंबर का सहारा? ‘जेलर 2’ के ‘बिंदास’ पर भड़के फैंस- ‘एक और आइटम सॉन्ग क्यों?’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं हमेशा सेट पर मौजूद रहूंगी’, अमिताभ-रेखा की फिल्म ‘सिलसिला’ के लिए एक्ट्रेस ने रखी थी ये शर्त, वरिष्ठ पत्रकार हनीफ जावेरी का खुलासा

Jaya Bachchan Silsila Movie
बॉलीवुड

‘3,000 रुपये का बिल बकाया था’, तनीषा मुखर्जी के पावर कट विवाद पर MSEDCL का जवाब, ‘नोटिस देने के बाद काटी गई बिजली’

Tanishaa Mukerji Power Cut Controversy
मनोरंजन

‘पीछे से नहीं लेने का फोटो’, फराह खान का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, सलमान खान की बात आई याद, Video

Salman Khan Paparazzi Statement
मनोरंजन

यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर फूटा अभिनेत्री राधिका शरद कुमार का गुस्सा, बोलीं- उन्हें लगता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं

Radhika Sarathkumar On Youtubers
मनोरंजन

गौरव खन्ना ने शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट, कैप्शन पढ़कर फैंस हुए कन्फ्यूज- ‘क्या सच में लौट रहे हैं?’

Gaurav Khanna
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.