‘कावाला’ के बाद फिर डांस नंबर का सहारा? ‘जेलर 2’ के ‘बिंदास’ पर भड़के फैंस- ‘एक और आइटम सॉन्ग क्यों?’

एक यूजर ने तमिल सिनेमा की मौजूदा स्थिति पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि मेकर्स को इस तरह के गानों पर निर्भर रहने के बजाय फिल्म की कहानी और अभिनय पर ध्यान देना चाहिए। वहीं, एक दूसरे यूजर ने रजनीकांत और नोरा फतेही के एक ही डांस फ्लोर पर होने को लेकर टिप्पणी की। एक अन्य यूजर ने सवाल किया कि फिल्म में दूसरा आइटम सॉन्ग रखने की जरूरत क्या थी और क्या मेकर्स को सुपरस्टार रजनीकांत पर भरोसा नहीं है? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक ही फिल्म में दो डांस नंबर होने से कॉलीवुड सिनेमा की दिशा पर सवाल खड़े होते हैं।