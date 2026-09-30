यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर फूटा अभिनेत्री राधिका शरद कुमार का गुस्सा, बोलीं- उन्हें लगता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं

Radhika Sarathkumar On Youtubers: दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और निर्माता राधिका शरद कुमार ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के कंटेंट को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के साथ कुछ कंटेंट क्रिएटर्स फिल्मों, कलाकारों और उनके परिवारों पर बिना किसी जवाबदेही के तीखी टिप्पणियां करते हैं। राधिका ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई और शिकायतों के लिए मजबूत व्यवस्था की जरूरत बताई है।