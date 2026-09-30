‘पीछे से नहीं लेने का फोटो’, फराह खान का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, सलमान खान की बात आई याद, Video

सलमान ने ऐसी तस्वीरों पर नाराजगी जताते हुए महिलाओं से भी अपनी असहजता के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही थी। उन्होंने इस तरह की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए इसे ‘घिनौना’ बताया था। अब फराह खान का पैपराजी को रोकने वाला वीडियो सामने आने के बाद सलमान खान का वही बयान फिर चर्चा में आ गया है। हालांकि, फराह ने अपने वीडियो में सिर्फ अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए सलमान के बयान का हवाला दिया है।