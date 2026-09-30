30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘पीछे से नहीं लेने का फोटो’, फराह खान का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, सलमान खान की बात आई याद, Video

Farah Khan Viral Video: फराह खान का पैपराजी को पीछे से तस्वीरें लेने से रोकने वाला VIDEO सामने आया है। फराह ने इस दौरान सलमान खान के ‘बिग बॉस 20’ वाले बयान का हवाला दिया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 30, 2026

Salman Khan Paparazzi Statement

फराह खान ने पीछे से तस्वीर लेने पर पैपराजी को रोका (सोर्स: Instagram-tellytalkindia)

Salman Khan Paparazzi Statement: फिल्ममेकर और यूट्यूबर फराह खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इसमें वह पैपराजी को पीछे से अपनी तस्वीरें लेने पर रोकती नजर आ रही हैं। फराह ने इस दौरान सलमान खान के ‘बिग बॉस 20’ में दिए बयान का हवाला देते हुए फोटोग्राफर्स से पीछे से तस्वीरें न लेने को कहा।

पैपराजी से बोलीं- 'सलमान भाई ने बोला ना'

वायरल वीडियो में फराह खान को चलते हुए पैपराजी कैमरे में कैद करते नजर आते हैं। जैसे ही कैमरा उन्हें पीछे से शूट करने की कोशिश करता है, फराह पलटकर फोटोग्राफर्स से कहती हैं, "सलमान भाई ने बोला ना, पीछे से नहीं लेने का।"

इसके बाद वह पैपराजी से ‘मुड़ो’ कहती हैं और पीछे से तस्वीरें लेने पर अपनी आपत्ति जाहिर करती हैं। फराह का यह वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर सेलेब्रिटीज की तस्वीरें लेने के तरीके को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

मानुषी छिल्लर जता चुकी हैं आपत्ति

यह पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी ने पीछे से तस्वीरें लिए जाने पर आपत्ति जताई हो। हाल ही में मानुषी छिल्लर का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह पैपराजी से पीछे से ली गई तस्वीरों को डिलीट करने के लिए कहती नजर आई थीं। उन्होंने फोटोग्राफर्स से कहा था कि ऐसी तस्वीरें पोस्ट न करें।

एक्ट्रेस नेहा धूपिया भी पहले पैपराजी के इस तरह के कैमरा एंगल पर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने फोटोग्राफर्स से पीछे से तस्वीरें लेने पर आपत्ति जताई थी।

सलमान खान ने ‘बिग बॉस 20’ में उठाया था मुद्दा

दरअसल, 20 सितंबर 2026 को ‘बिग बॉस 20’ के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने पैपराजी की फोटोग्राफी के तरीकों पर बात की थी। उन्होंने खास तौर पर हिप, पैरों और पीछे से ली जाने वाली तस्वीरों का जिक्र किया था।

सलमान ने कहा था कि कुछ महिलाओं को ऐसी तस्वीरों से कोई परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन उन महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्हें इस तरह की तस्वीरें पसंद नहीं हैं या जो इससे असहज महसूस करती हैं।

नेहा धूपिया और सई मांजरेकर का भी किया था जिक्र

सलमान ने बातचीत के दौरान नेहा धूपिया और सई मांजरेकर का उदाहरण भी दिया था। उन्होंने बताया था कि कुछ महिलाओं की पीछे से ली गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर अलग तरह के कैप्शन के साथ शेयर की जाती हैं।

सलमान ने ऐसी तस्वीरों पर नाराजगी जताते हुए महिलाओं से भी अपनी असहजता के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही थी। उन्होंने इस तरह की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए इसे ‘घिनौना’ बताया था। अब फराह खान का पैपराजी को रोकने वाला वीडियो सामने आने के बाद सलमान खान का वही बयान फिर चर्चा में आ गया है। हालांकि, फराह ने अपने वीडियो में सिर्फ अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए सलमान के बयान का हवाला दिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 06:32 pm

Published on:

30 Sept 2026 05:43 pm

Hindi News / Entertainment / ‘पीछे से नहीं लेने का फोटो’, फराह खान का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, सलमान खान की बात आई याद, Video

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘3,000 रुपये का बिल बकाया था’, तनीषा मुखर्जी के पावर कट विवाद पर MSEDCL का जवाब, ‘नोटिस देने के बाद काटी गई बिजली’

Tanishaa Mukerji Power Cut Controversy
मनोरंजन

यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर फूटा अभिनेत्री राधिका शरद कुमार का गुस्सा, बोलीं- उन्हें लगता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं

Radhika Sarathkumar On Youtubers
मनोरंजन

गौरव खन्ना ने शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट, कैप्शन पढ़कर फैंस हुए कन्फ्यूज- ‘क्या सच में लौट रहे हैं?’

Gaurav Khanna
मनोरंजन

‘व्हीलचेयर पर रहूं तब भी अनुपमा बनना चाहूंगी’, रुपाली गांगुली ने बताया शो छोड़ने का नहीं है इरादा

Rupali Ganguly
TV न्यूज

गोविंदा-कोमल रानी की डेटिंग अफवाहों के बीच कुब्रा सैत ने दिया बयान, बोलीं- गॉसिप कब जजमेंट बन गई?

Sunita Ahuja-Govinda Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.