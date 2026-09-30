‘3,000 रुपये का बिल बकाया था’, तनीषा मुखर्जी के पावर कट विवाद पर MSEDCL का जवाब, ‘नोटिस देने के बाद काटी गई बिजली’

तनीषा मुखर्जी की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- tanishaamukerji)
Tanishaa Mukerji Power Cut Controversy: महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी के लोनावला स्थित घर की बिजली काटे जाने के आरोपों को गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि नोटिस और बार-बार भुगतान के अनुरोध के बावजूद बकाया बिल का भुगतान न होने पर ही बिजली की सप्लाई काटी गई थी। बिजली की सप्लाई 26 सितंबर को काटी गई थी। इसे बुधवार, 30 सितंबर को चालू कर दिया गया, जब मुखर्जी ने ऑनलाइन पेमेंट सुविधा के जरिए 3,000 रुपये का बकाया बिल चुका दिया।
MSEDCL ने कहा कि बिजली बिल का भुगतान न होने पर तय प्रक्रिया के तहत बिजली काटी गई थी। कंपनी ने यह भी कहा कि भुगतान मिलने के तुरंत बाद बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई। यह घटनाक्रम तब हुआ जब मुखर्जी ने लोनावला में अपनी पुश्तैनी संपत्ति पर बिजली काटे जाने को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंता जताई थी।
MSEDCL के अनुसार, संपत्ति पर थ्री-फेज बिजली कनेक्शन मुखर्जी के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक्ट्रेस ने जुलाई 2026 का बिजली बिल 5 अगस्त को चुकाया था। इसके बाद अगस्त और सितंबर के बिल जारी किए गए।
अगस्त के बिल की ड्यू डेट 4 सितंबर थी। MSEDCL ने कहा कि बकाया राशि के बारे में मुखर्जी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS भेजा गया था। नोटिस की अवधि 19 सितंबर को समाप्त हो गई। हालांकि, बकाया राशि का भुगतान तभी भी नहीं किया गया था।
MSEDCL ने कहा कि उसके स्थानीय कर्मचारियों ने भी बार-बार फार्महाउस मैनेजर से कॉन्टेक्ट किया और उनसे बिल का भुगतान करने को कहा। चूंकि भुगतान लंबित था, इसलिए 26 सितंबर को बिजली की सप्लाई काट दी गई।
बुधवार दोपहर, 30 सितंबर को मुखर्जी ने 3,000 रुपये की बकाया राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। MSEDCL ने कहा कि पेमेंट मिलने के तुरंत बाद बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई। कंपनी ने बताया कि उनके नियम के अनुसार, तय नोटिस और पेमेंट की समय-सीमा के बाद भी बकाया राशि का भुगतान न होने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया।
कनेक्शन काटने को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब अभिनेत्री ने बिजली वितरण कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई पर चिंता जताई। मंगलवार (29 सितम्बर) को तनीषा मुखर्जी ने अपने पुश्तैनी विंटेज हेरिटेज होम की बिजली को लेकर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (MSEB) पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने X पर पोस्ट शेयर कर दावा किया कि लोनावाला में बिजली विभाग भारी-भरकम बिल भेज रहा है और ड्यू डेट से पहले ही बिजली काटकर लोगों को तुरंत भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहा है। तनीषा ने इसे गलत और गैरकानूनी बताते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री कार्यालय और टाटा पावर को टैग किया और लोनावाला में बिजली विभाग की कार्रवाई की जांच की अपील की।
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