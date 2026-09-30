‘3,000 रुपये का बिल बकाया था’, तनीषा मुखर्जी के पावर कट विवाद पर MSEDCL का जवाब, ‘नोटिस देने के बाद काटी गई बिजली’

कनेक्शन काटने को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब अभिनेत्री ने बिजली वितरण कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई पर चिंता जताई। मंगलवार (29 सितम्बर) को तनीषा मुखर्जी ने अपने पुश्तैनी विंटेज हेरिटेज होम की बिजली को लेकर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (MSEB) पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने X पर पोस्ट शेयर कर दावा किया कि लोनावाला में बिजली विभाग भारी-भरकम बिल भेज रहा है और ड्यू डेट से पहले ही बिजली काटकर लोगों को तुरंत भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहा है। तनीषा ने इसे गलत और गैरकानूनी बताते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री कार्यालय और टाटा पावर को टैग किया और लोनावाला में बिजली विभाग की कार्रवाई की जांच की अपील की।