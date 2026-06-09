16 साल में सिर्फ 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म, फिर भी करोड़ों कमाती हैं सोनम कपूर, नेट वर्थ जान होंगे हैरान

सोनम कपूर का फिल्मी सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर निराश किया तो कुछ ने उन्हें नई पहचान दिलाई। 'रांझणा', 'नीरजा', 'भाग मिल्खा भाग', 'प्रेम रतन धन पायो' और 'वीरे दी वेडिंग' जैसी फिल्मों ने उनके करियर को मजबूती दी। खासतौर पर 'नीरजा' में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब सराहा। उनके करियर की ब्लॉक बस्टर फिल्म की बात करें तो भाग मिल्खा भाग को जबरदस्त सफलता मिली थी।