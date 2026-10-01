गोल्ड तस्करी मामले में रान्या राव पर शिकंजा, सीमा शुल्क विभाग ने 89 करोड़ का जुर्माना ठोका, गृह मंत्री बोले- पूरी जानकारी नहीं

अभिनेत्री रान्या राव। फाइल फोटो- पत्रिका
Ranya Rao: कथित गोल्ड तस्करी मामले में अभिनेत्री रान्या राव पर सीमा शुल्क विभाग ने 89 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने गुरुवार को कहा कि उन्हें इस कार्रवाई की पूरी जानकारी नहीं है और जानकारी मिलने के बाद वह प्रतिक्रिया देंगे। खरगे ने बेंगलुरु में पत्रकारों से कहा कि मुझे जुर्माना लगाए जाने की पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी मिलने के बाद मैं प्रतिक्रिया दूंगा। सीमा शुल्क विभाग के संयुक्त आयुक्त संदीप ने रान्या राव को 89 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस के साथ 399 पन्नों की जांच रिपोर्ट भी दी गई है।
सीमा शुल्क विभाग की जांच के अनुसार रान्या राव, उसके सहयोगी तरुण और तीन अन्य लोगों ने 7 मार्च 2024 से 18 फरवरी 2025 के बीच विदेश से कुल 113 किलो सोना कथित तौर पर तस्करी से लाया। यह मामला 3 मार्च 2025 को सामने आया था। उस समय राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रान्या राव को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों के अनुसार, उसके पास से 14 किलो सोना बरामद हुआ था।
इसके बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में कथित सोना तस्करी नेटवर्क की जांच की गई। सीमा शुल्क विभाग की जांच में एक साल की अवधि के दौरान रान्या राव, तरुण और तीन अन्य लोगों की कथित संलिप्तता सामने आई। रान्या राव को इस साल फरवरी में आर्थिक अपराधों की विशेष अदालत से जमानत मिल गई थी। अब सीमा शुल्क विभाग ने 89 करोड़ रुपए के जुर्माने का आदेश जारी किया है। इसके साथ विभाग ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट भी जारी की है। यह कार्रवाई कथित सोना तस्करी मामले में चल रही प्रक्रिया का हिस्सा है।
बता दें कि रान्या राव का जन्म 28 मई 1993 में कर्नाटक के चिकमगलूर में हुआ था। रान्या ने बेंगलुरु के दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पढ़ाई के बाद उन्होंने सिनेमा में अपना करियर बनाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। रान्या की मेहनत रंग लाई और उन्हें कन्नड़ फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। रान्या ने 2014 में कन्नड़ फिल्म ‘मानिक्या’ से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म के निर्देशक और मुख्य अभिनेता सुदीप थे। फिल्म में रान्या ने एक अमीर लड़की ‘मानसा’ का किरदार निभाया, जो सुदीप की लवर थी। फिल्म में उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला था। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया।
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