गोल्ड तस्करी मामले में रान्या राव पर शिकंजा, सीमा शुल्क विभाग ने 89 करोड़ का जुर्माना ठोका, गृह मंत्री बोले- पूरी जानकारी नहीं

बता दें कि रान्या राव का जन्म 28 मई 1993 में कर्नाटक के चिकमगलूर में हुआ था। रान्या ने बेंगलुरु के दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पढ़ाई के बाद उन्होंने सिनेमा में अपना करियर बनाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। रान्या की मेहनत रंग लाई और उन्हें कन्नड़ फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। रान्या ने 2014 में कन्नड़ फिल्म ‘मानिक्या’ से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म के निर्देशक और मुख्य अभिनेता सुदीप थे। फिल्म में रान्या ने एक अमीर लड़की ‘मानसा’ का किरदार निभाया, जो सुदीप की लवर थी। फिल्म में उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला था। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया।