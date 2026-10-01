च्यूइंग गम चबाने से जबड़े में हो सकता है दर्द? Cleveland Clinic से जानें इसके फायदे और नुकसान 

Chewing Gum Side Effects: च्यूइंग गम चबाना आजकल कई लोगों की रोजमर्रा की आदत बन गई है। कुछ लोग इसे मुंह की ताजगी के लिए चबाते हैं, तो कुछ खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं, कई लोग मानते हैं कि गम चबाने से फेस फैट या जॉलाइन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन क्या च्यूइंग गम चबाने के वाकई इतने फायदे हैं, या ज्यादा गम चबाने से नुकसान भी हो सकता है? साथ ही, इसे कितनी देर तक चबाना ठीक है? आइए जानते हैं।