नवजात को पहली बार कब नहलाना चाहिए? WHO से जानें 24 घंटे इंतजार करने की वजह

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के अनुसार, अगर संभव हो तो नवजात बच्चे को जन्म के कम से कम 24 घंटे बाद पहली बार नहलाना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को अच्छी तरह सुखाकर गर्म रखना जरूरी है। बच्चे को ज्यादा ठंड लगने से बचाने के लिए उसके शरीर को ढककर रखना चाहिए। वहीं अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (American Academy of Pediatrics) भी पहली बार नहलाने में 24 घंटे तक इंतजार करने की सलाह देती है। अगर किसी वजह से पूरे 24 घंटे इंतजार करना संभव न हो तो कम से कम 6 घंटे बाद नहलाना चाहिए।