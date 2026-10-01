कम दूध में बनानी है ज्यादा चाय? ये आसान ट्रिक आएगी काम, हर घूंट में मिलेगा स्वाद

Tasty Tea Recipe: ब्लैक टी, ग्रीन टी और हर्बल टी के अलावा भारत में दूध वाली चाय भी खूब पसंद की जाती है। किसी को गाढ़ी और ज्यादा दूध वाली चाय पसंद होती है तो कोई हल्की चाय पीना पसंद करता है। लेकिन जब घर में दूध कम हो और चाय पीने वाले ज्यादा हों, तो परेशानी हो जाती है। ऐसे में कुछ आसान ट्रिक्स की मदद से कम दूध में भी स्वादिष्ट चाय बनाई जा सकती है। आइए जानते हैं कैसे।