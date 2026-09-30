30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

बिना कुछ खाए मुंह में नमकीन स्वाद क्यों आता है? Cleveland Clinic से जानें कारण

Salty Taste In Mouth: मुंह में बिना नमकीन चीज खाए भी नमक जैसा स्वाद क्यों आता है? क्लीवलैंड क्लिनिक और एनएचएस के अनुसार जानिए इसके संभावित कारण और किन स्थितियों में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Sep 30, 2026

Salty Taste In Mouth, Salty Taste Causes

Salty Taste Causes (representative image) image credit Magnific

Salty Taste Causes: अगर बिना कुछ नमकीन खाए भी मुंह में बार बार नमक जैसा स्वाद महसूस हो रहा है, तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। कुछ मामलों में यह समस्या थोड़े समय के लिए रहती है, जबकि लंबे समय तक बने रहने पर इसके कारणों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं मुंह में नमकीन स्वाद आने की 8 संभावित वजहें। 

शरीर में पानी की कमी

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, शरीर में पानी की कमी होने पर लार में मौजूद नमक ज्यादा केंद्रित हो सकता है। इसी वजह से मुंह में नमकीन स्वाद महसूस हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से कई मामलों में यह समस्या कम हो सकती है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट या किडनी से जुड़ी समस्या है या वह पानी की मात्रा सीमित करने वाली दवाएं ले रहा है, तो पानी की मात्रा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही रखनी चाहिए।

मुंह का सूखापन

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, मुंह में पर्याप्त लार नहीं बनने पर ड्राई माउथ यानी मुंह का सूखापन हो सकता है। इसके कारण स्वाद में बदलाव आ सकता है और कुछ लोगों को नमकीन या धातु जैसा स्वाद महसूस हो सकता है। मुंह में सूखापन के साथ सांसों में बदबू और लगातार गले में खराश जैसी समस्या भी हो सकती है।

दवाओं का असर

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कुछ दवाएं मुंह को सूखा सकती हैं और इसकी वजह से नमकीन या धातु जैसा स्वाद महसूस हो सकता है। इनमें कुछ एंटीडिप्रेसेंट, एलर्जी की दवाएं, कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, डाययूरेटिक्स और कुछ दर्द की दवाएं शामिल हैं। अगर किसी दवा के बाद यह समस्या शुरू हुई है तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए और बिना सलाह के कोई प्रिस्क्राइब्ड दवा बंद नहीं करनी चाहिए।

म्यूकस

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, एलर्जी या लंबे समय तक रहने वाले साइनस संक्रमण की वजह से नाक का म्यूकस गले के पीछे की ओर बह सकता है। इसे पोस्टनेजल ड्रिप कहा जाता है। इससे मुंह में नमकीन या अजीब सा स्वाद महसूस हो सकता है। इसके साथ बार बार गला साफ करने या खांसने की जरूरत भी महसूस हो सकती है।

प्रेग्नेंसी

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव नाक में सूजन पैदा कर सकते हैं। इससे प्रेग्नेंसी राइनाइटिस, नाक बहना और पोस्टनेजल ड्रिप जैसी समस्या हो सकती है और कुछ महिलाओं को मुंह में नमकीन स्वाद भी महसूस हो सकता है। यह समस्या आमतौर पर प्रेग्नेंसी खत्म होने के कुछ समय बाद कम हो जाती है।

एसिड रिफ्लक्स

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी जीईआरडी में पेट का एसिड वापस भोजन नली की ओर आ सकता है। इससे मुंह में नमकीन या खट्टा स्वाद महसूस हो सकता है। हालांकि, केवल नमकीन स्वाद ही जीईआरडी का संकेत नहीं होता। इसके साथ सीने में जलन, लंबे समय तक खांसी या गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं।

मसूड़ों से जुड़ी समस्या

ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, मसूड़ों की बीमारी मुंह में धातु जैसा स्वाद आने का एक कारण हो सकती है। अगर स्वाद में बदलाव के साथ मसूड़ों से जुड़ी समस्या भी है तो नियमित रूप से दांतों की सफाई करना, फ्लॉस करना और डेंटल चेकअप करवाना जरूरी है।

सर्दी या साइनस की समस्या

ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, सर्दी, साइनस संक्रमण और सांस की नली से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण मुंह में धातु जैसा स्वाद महसूस हो सकता है।

कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, अगर नमकीन स्वाद के साथ आवाज में बदलाव, गर्दन में गांठ, कान के सामने या जबड़े के नीचे लार ग्रंथियों में सूजन, चबाने या निगलने में परेशानी हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है।

खाने में नमक कम डालना सही है या नहीं? शरीर में सोडियम कम होने पर दिखते हैं ये संकेत, Cleveland Clinic से जानें कारण

ये भी पढ़ें
Low Sodium Symptoms, Sodium Deficiency Symptoms

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 03:30 pm

Published on:

30 Sept 2026 03:23 pm

Hindi News / Lifestyle News / बिना कुछ खाए मुंह में नमकीन स्वाद क्यों आता है? Cleveland Clinic से जानें कारण

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

कान की सफाई के लिए Ear Candling का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? इस्तेमाल से पहले जान लें ये जरूरी बातें 

Ear Candling, Ear Wax Removal
लाइफस्टाइल

एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा, पढ़ें सोशल मीडिया पर वायरल महिलाओं के ये 20+ स्लोगन

Women Protest, Delhi Women Protest
लाइफस्टाइल

बढ़ती उम्र में क्यों बढ़ जाता है डिहाइड्रेशन का खतरा? Cleveland Clinic से जानें कारण 

drinking water to stay hydrated and avoid age-related dehydration risks
लाइफस्टाइल

दिल को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स, खानपान से लेकर एक्सरसाइज और नींद तक रखें ध्यान

Healthy adult preparing nutritious meal and exercising as part of daily routine to prevent heart disease
लाइफस्टाइल

उम्र बढ़ने के साथ क्यों बढ़ सकती है सीने में जलन की समस्या? Cleveland Clinic से जानें हार्टबर्न के कारण

esophagus and stomach showing how aging can lead to more frequent heartburn and acid reflux
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.