बिना कुछ खाए मुंह में नमकीन स्वाद क्यों आता है? Cleveland Clinic से जानें कारण

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Salty Taste Causes: अगर बिना कुछ नमकीन खाए भी मुंह में बार बार नमक जैसा स्वाद महसूस हो रहा है, तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। कुछ मामलों में यह समस्या थोड़े समय के लिए रहती है, जबकि लंबे समय तक बने रहने पर इसके कारणों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं मुंह में नमकीन स्वाद आने की 8 संभावित वजहें।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, शरीर में पानी की कमी होने पर लार में मौजूद नमक ज्यादा केंद्रित हो सकता है। इसी वजह से मुंह में नमकीन स्वाद महसूस हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से कई मामलों में यह समस्या कम हो सकती है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट या किडनी से जुड़ी समस्या है या वह पानी की मात्रा सीमित करने वाली दवाएं ले रहा है, तो पानी की मात्रा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही रखनी चाहिए।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, मुंह में पर्याप्त लार नहीं बनने पर ड्राई माउथ यानी मुंह का सूखापन हो सकता है। इसके कारण स्वाद में बदलाव आ सकता है और कुछ लोगों को नमकीन या धातु जैसा स्वाद महसूस हो सकता है। मुंह में सूखापन के साथ सांसों में बदबू और लगातार गले में खराश जैसी समस्या भी हो सकती है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कुछ दवाएं मुंह को सूखा सकती हैं और इसकी वजह से नमकीन या धातु जैसा स्वाद महसूस हो सकता है। इनमें कुछ एंटीडिप्रेसेंट, एलर्जी की दवाएं, कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, डाययूरेटिक्स और कुछ दर्द की दवाएं शामिल हैं। अगर किसी दवा के बाद यह समस्या शुरू हुई है तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए और बिना सलाह के कोई प्रिस्क्राइब्ड दवा बंद नहीं करनी चाहिए।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, एलर्जी या लंबे समय तक रहने वाले साइनस संक्रमण की वजह से नाक का म्यूकस गले के पीछे की ओर बह सकता है। इसे पोस्टनेजल ड्रिप कहा जाता है। इससे मुंह में नमकीन या अजीब सा स्वाद महसूस हो सकता है। इसके साथ बार बार गला साफ करने या खांसने की जरूरत भी महसूस हो सकती है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव नाक में सूजन पैदा कर सकते हैं। इससे प्रेग्नेंसी राइनाइटिस, नाक बहना और पोस्टनेजल ड्रिप जैसी समस्या हो सकती है और कुछ महिलाओं को मुंह में नमकीन स्वाद भी महसूस हो सकता है। यह समस्या आमतौर पर प्रेग्नेंसी खत्म होने के कुछ समय बाद कम हो जाती है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी जीईआरडी में पेट का एसिड वापस भोजन नली की ओर आ सकता है। इससे मुंह में नमकीन या खट्टा स्वाद महसूस हो सकता है। हालांकि, केवल नमकीन स्वाद ही जीईआरडी का संकेत नहीं होता। इसके साथ सीने में जलन, लंबे समय तक खांसी या गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं।
ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, मसूड़ों की बीमारी मुंह में धातु जैसा स्वाद आने का एक कारण हो सकती है। अगर स्वाद में बदलाव के साथ मसूड़ों से जुड़ी समस्या भी है तो नियमित रूप से दांतों की सफाई करना, फ्लॉस करना और डेंटल चेकअप करवाना जरूरी है।
ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, सर्दी, साइनस संक्रमण और सांस की नली से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण मुंह में धातु जैसा स्वाद महसूस हो सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, अगर नमकीन स्वाद के साथ आवाज में बदलाव, गर्दन में गांठ, कान के सामने या जबड़े के नीचे लार ग्रंथियों में सूजन, चबाने या निगलने में परेशानी हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है।
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