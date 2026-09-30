बिना कुछ खाए मुंह में नमकीन स्वाद क्यों आता है? Cleveland Clinic से जानें कारण

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, शरीर में पानी की कमी होने पर लार में मौजूद नमक ज्यादा केंद्रित हो सकता है। इसी वजह से मुंह में नमकीन स्वाद महसूस हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से कई मामलों में यह समस्या कम हो सकती है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट या किडनी से जुड़ी समस्या है या वह पानी की मात्रा सीमित करने वाली दवाएं ले रहा है, तो पानी की मात्रा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही रखनी चाहिए।