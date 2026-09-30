बढ़ती उम्र में क्यों बढ़ जाता है डिहाइड्रेशन का खतरा? Cleveland Clinic से जानें कारण 

Dehydration: उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं और इनमें पानी की जरूरत और प्यास महसूस करने की क्षमता में बदलाव भी शामिल है। बुजुर्गों में कई बार शरीर को पानी की जरूरत होने के बावजूद प्यास का एहसास कम हो सकता है। ऐसे में पर्याप्त पानी नहीं पीने से डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी, बीमारी, अधिक पसीना आना और कुछ दवाएं इस समस्या को और बढ़ा सकती हैं। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ शरीर को हाइड्रेट रखना सेहत के लिए खास तौर पर जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं उम्र बढ़ने के साथ डिहाइड्रेशन का खतरा क्यों बढ़ता है, इसके कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं और शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।