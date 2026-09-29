हेल्दी त्वचा के लिए सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर से लेकर खानपान तक इन 9 बातों का रखें ध्यान

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक, त्वचा को साफ करते समय बहुत गर्म पानी और तेज साबुन का इस्तेमाल न करें। हल्के क्लींजर का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। नहाने के बाद त्वचा को तौलिए से जोर से रगड़ने के बजाय धीरे से सुखाएं। इससे त्वचा की नमी बनी रहने में मदद मिलती है। इसके साथ ही शेविंग नहाने के बाद करना बेहतर रहता है, क्योंकि उस समय त्वचा और बाल नरम होते हैं। शेविंग से पहले क्रीम या जेल लगाएं और बालों की दिशा में ही शेव करें। इससे त्वचा पर खिंचाव और जलन कम करने में मदद मिल सकती है।