हेल्दी त्वचा के लिए सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर से लेकर खानपान तक इन 9 बातों का रखें ध्यान

Healthy Skin Care Tips (representative image) image credit Magnific
Skin Care Tips: हेल्दी और ग्लोइंग त्वचा के लिए रोजाना बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। कुछ आसान आदतों को डेली रूटीन में शामिल करके भी त्वचा को हेल्दी रखा जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में, जिन्हें रोजाना अपनाने से त्वचा की सेहत बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही जानते हैं कि स्किन केयर के साथ लाइफस्टाइल में किन चीजों से बचना चाहिए।
मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक, लंबे समय तक धूप में रहने से त्वचा पर झुर्रियां, उम्र के निशान और दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बाहर निकलते समय कम से कम एसपीएफ 30 वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तैरते हैं या ज्यादा पसीना आता है तो सनस्क्रीन दोबारा लगाना जरूरी है। धूप तेज होने पर छांव में रहने और शरीर को कपड़ों से ढकने से भी मदद मिलती है।
मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक, त्वचा को साफ करते समय बहुत गर्म पानी और तेज साबुन का इस्तेमाल न करें। हल्के क्लींजर का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। नहाने के बाद त्वचा को तौलिए से जोर से रगड़ने के बजाय धीरे से सुखाएं। इससे त्वचा की नमी बनी रहने में मदद मिलती है। इसके साथ ही शेविंग नहाने के बाद करना बेहतर रहता है, क्योंकि उस समय त्वचा और बाल नरम होते हैं। शेविंग से पहले क्रीम या जेल लगाएं और बालों की दिशा में ही शेव करें। इससे त्वचा पर खिंचाव और जलन कम करने में मदद मिल सकती है।
उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में तेल बनाने वाली ग्रंथियां कम एक्टिव हो सकती हैं। इससे त्वचा ज्यादा ड्राई और संवेदनशील हो सकती है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक नहाने के करीब तीन मिनट के अंदर मॉइस्चराइजर लगाने से त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अगर आपकी त्वचा ड्राई रहती है तो अपनी त्वचा के हिसाब से मॉइस्चराइजर चुनें।
स्मोकिंग का असर सिर्फ फेफड़ों और दिल पर नहीं पड़ता। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक स्मोकिंग त्वचा की छोटी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ सकती है। इससे त्वचा तक खून का बहाव कम हो सकता है और उसे ऑक्सीजन व जरूरी पोषक तत्व कम मिल सकते हैं। इससे त्वचा बेजान दिख सकती है और झुर्रियां बढ़ सकती हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक तंबाकू त्वचा की कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं पर असर डाल सकता है। इससे समय से पहले त्वचा पर उम्र का असर, झुर्रियां और घाव भरने में देरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक संतुलित डाइट त्वचा को हेल्दी रखने में मदद कर सकती है। खाने में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम फैट वाला प्रोटीन शामिल करें। पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है। बहुत ज्यादा मीठी चीजें, पैकेज्ड स्नैक्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को कम खाना बेहतर है।
चेहरे पर पिंपल निकलने पर उसे बार बार दबाने या फोड़ने से बचना चाहिए। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक पिंपल दबाने से इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है और सूजन ज्यादा हो सकती है। इससे दाग पड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। ध्यान दें, मुंहासे सिर्फ चेहरा ठीक से साफ न करने की वजह से नहीं होते। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक इनमें जेनेटिक्स और हार्मोन का भी रोल हो सकता है। इसलिए बार बार चेहरा धोना मुंहासों का सही इलाज नहीं है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक कुछ खुशबू वाले प्रोडक्ट त्वचा में ड्राईनेस, जलन और एलर्जी की समस्या बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो बिना खुशबू वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है। अगर किसी नए प्रोडक्ट से त्वचा में जलन या एलर्जी जैसी परेशानी होती है तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें।
मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक ज्यादा तनाव का असर त्वचा पर भी पड़ सकता है। इससे त्वचा ज्यादा संवेदनशील हो सकती है और कुछ लोगों में मुंहासे या त्वचा से जुड़ी दूसरी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तनाव कम करने के लिए पूरी नींद लेना, रोज थोड़ा चलना, योग या मेडिटेशन करना और अपनी पसंद के काम के लिए समय निकालना फायदेमंद हो सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक त्वचा पर किसी नए तिल या निशान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर अगर किसी तिल का आकार, रंग या शेप बदल रहा हो, वह खुजली कर रहा हो, उससे खून आ रहा हो या वह तेजी से बढ़ रहा हो तो डॉक्टर से इसकी जांच करवानी चाहिए।
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है। यह स्किन से जुड़ी किसी समस्या के इलाज का विकल्प नहीं है। त्वचा से जुड़ी कोई समस्या होने पर डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य