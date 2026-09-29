अकेले मिलने से लेकर ऑनलाइन सुरक्षा तक, बच्चों को जरूर सिखाएं ये 10 बातें, मुश्किल वक्त में आएंगी काम

Parenting Tips: बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें केवल अनजान लोगों से सावधान रहने की बात कहना काफी नहीं है। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि अगर कोई परिचित व्यक्ति उन्हें किसी बात को छिपाने, अकेले मिलने या बिना बताए कहीं जाने के लिए कहे तो उन्हें क्या करना है। बच्चों को छोटी उम्र से ही अपनी असहजता पहचानने और जरूरत पड़ने पर साफ मना करने के लिए समझाना जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @MumbaichaDon ने “Every, I repeat, Every parent of a Girl Child must watch this & educate our daughters.” कैप्शन के साथ एक पोस्ट शेयर की है। इसमें बच्चों को अलग अलग परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के तरीके बताए गए हैं। आइए जानते हैं।