थोड़ा खाने पर ही पेट भरना, तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी, शरीर के इन 7 लक्षणों को न करें नजरअंदाज

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा तापमान, मोटापा या अधिक ऊंचाई पर रहने से भी सांस फूल सकती है। लेकिन बिना किसी स्पष्ट वजह के सांस लेने में परेशानी होना किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। इसकी वजह सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया या फेफड़ों में खून का थक्का जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दिल और फेफड़ों से जुड़ी कुछ अन्य समस्याओं में भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर सांस लेने में परेशानी अचानक और गंभीर रूप से शुरू हुई है, तो तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए।