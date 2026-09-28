गरबा लुक को बनाएं खास, चूड़ी, बिंदी, घुंघरू और रंग बिरंगी लेस से बनाएं ये 4 हेयर स्टाइल

आजकल बालों में रंग बिरंगी लेस का इस्तेमाल करके बनाई गई हेयर स्टाइल भी काफी पसंद की जा रही हैं। अगर आप भी इस तरह की हेयर स्टाइल बनाना चाहती हैं तो अपनी ड्रेस से मिलते जुलते रंग की एक चौड़ी और एक पतली लेस ले सकती हैं। सबसे पहले बालों में बीच से मांग निकालें और दोनों तरफ पतली लेस के साथ बालों की छोटी चोटियां बनाएं। इसके बाद पीछे के सभी बालों को एक साथ रबर बैंड से बांध लें और उन्हें दो हिस्सों में बांटकर दो चोटियां बना लें। अब चौड़ी लेस को दोनों चोटियों पर लपेटें। आखिर में दोनों चोटियों को आपस में गूंथकर एक साथ ब्रेड बना लें और रबर बैंड से बांध दें। इससे बालों को गरबा ड्रेस के साथ एक अलग और रंगीन लुक मिलेगा।