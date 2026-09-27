बिना कटिंग किए साड़ी से बनाएं गाउन, लॉन्ग स्कर्ट, शॉर्ट और हॉल्टर नेक ड्रेस, मिलेगा नया लुक

शॉर्ट ड्रेस के लिए हल्की और प्रिंटेड साड़ी ज्यादा आसान रहेगी। सबसे पहले कमर पर बेल्ट या इलास्टिक लगाकर साड़ी को सिक्योर करें। इसके बाद साड़ी के एक हिस्से को कमर के नीचे से ऊपर की तरफ निकालें और बाकी कपड़े को नीचे की तरफ रहने दें। अब कमर के चारों तरफ पतली पतली प्लेट बनाकर उन्हें पिन से सिक्योर करें। जहां साड़ी का जोड़ है, उस जगह को भी सेफ्टी पिन से अच्छी तरह सुरक्षित करें। इसके बाद ऊपर वाले हिस्से को कंधे की तरफ सेट करें। इससे नी लेंथ ड्रेस जैसा लुक मिल सकता है। चाहें तो कपड़े को एक तरफ उठाकर वन शोल्डर ड्रेस जैसा लुक भी बना सकती हैं।