हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए Acrylic या Gel Nails करवाना चाहिए या नहीं? Cleveland Clinic से जानें नुकसान

Acrylic Nails Side Effects: आजकल खूबसूरत और लंबे नाखूनों का चलन काफी बढ़ गया है। इसके लिए कई लोग अक्रेलिक नेल्स और जेल नेल पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं। इससे नाखून कुछ समय के लिए अच्छे और आकर्षक दिखते हैं, लेकिन इन्हें बार बार लगवाने और हटाने से असली नाखूनों पर असर पड़ सकता है। नाखून कमजोर होने के साथ उनमें सूखापन और टूटने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए नेल्स को खूबसूरत बनाने के साथ उनकी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं नाखूनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं।