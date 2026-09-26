गर्दन चटकाने से क्या Stroke और Paralysis का खतरा हो सकता है? Healthline से जानें

Neck Cracking Risk: गर्दन में जकड़न या दबाव महसूस होने पर कई लोग इसे चटकाते हैं। कुछ लोगों को गर्दन चटकाने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम महसूस होता है, इसलिए धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो जाती है और वे बार बार गर्दन चटकाने लगते हैं। लेकिन गर्दन को बार बार, बहुत जोर से या गलत तरीके से चटकाना नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि गर्दन चटकाने से शरीर पर क्या असर पड़ सकता है और किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।