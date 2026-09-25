सोशल मीडिया देखकर बच्चे के लिए सेरेलेक बना रहे हैं तो पहले जान लें UNICEF और NHS की ये जरूरी बातें

यूनिसेफ (UNICEF) के अनुसार, करीब 6 महीने की उम्र में बच्चा चबाना और निगलना सीख रहा होता है। इसलिए शुरुआत में उसे नरम और आसानी से निगले जा सकने वाला खाना देना चाहिए। अच्छी तरह मैश किए हुए फल और सब्जियां या गाढ़ा दलिया जैसे विकल्प दिए जा सकते हैं। खाना बहुत पतला रखने के बजाय ऐसा रखना बेहतर है कि उसमें पोषण भी मिले और बच्चा उसे आसानी से खा सके। इसके साथ ही बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाने के बजाय उसकी भूख और पेट भरने के संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention) के अनुसार, छोटे बच्चों में खाना गले में अटकने का खतरा हो सकता है। इसलिए बच्चे की उम्र और विकास के हिसाब से खाने का आकार, बनावट और नरमी तय करनी चाहिए। कठोर, छोटे, चिपचिपे या ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें बच्चा आसानी से चबा और निगल न सके, उनसे बचना चाहिए।