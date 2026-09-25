पुरानी शर्ट को दें नया लुक, ट्राई करें रैप, बेल्ट और बैक बटन स्टाइलिंग के 3 आसान आइडियाज

अगर आप ढीली शर्ट के सामान्य लुक से बोर हो गई हैं तो इसे रैप स्टाइल में भी पहन सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले शर्ट के नीचे के दो से तीन बटन खुले छोड़कर इसे सामान्य तरीके से पहनें। इसके बाद शर्ट के नीचे वाले उस हिस्से पर, जहां बटन लगे होते हैं, कमर के पास अंदर की तरफ से एक सेफ्टी पिन लगाएं। अब बटन वाले हिस्से को नीचे से उठाकर सेफ्टी पिन के होल से बाहर की तरफ निकालें। इससे शर्ट का निचला हिस्सा रैप स्टाइल जैसा दिखाई देगा और साधारण शर्ट को एक नया लुक मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे थोड़ा और स्टाइलिश बनाने के लिए सेफ्टी पिन में छोटे पर्ल लगा सकती हैं या उसके ऊपर कोई ब्रोच अथवा डेकोरेटिव एक्सेसरी लगा सकती हैं।

