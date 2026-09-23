बेल्ट ऊपर चढ़ जाती है या एथनिक ड्रेस में लगी डोरी बांधने में होती है परेशानी? बेल्ट लगाने के ये हैक्स आएंगे काम

कई बार बेल्ट लगाने के बाद उसका बचा हुआ हिस्सा बाहर लटकता रहता है। इससे लुक भी खराब लग सकता है। ऐसे में बेल्ट के एक्स्ट्रा हिस्से को बेल्ट लूप में डाल दें। इससे बेल्ट का बचा हुआ हिस्सा अपनी जगह पर रहेगा और चलते समय बार बार बाहर नहीं निकलेगा। अगर बेल्ट में लूप नहीं दिया गया है तो आप बेल्ट के रंग से मैच करता हुआ पतला रबर बैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बेल्ट के पास इस तरह लगाएं कि वह आसानी से दिखाई न दे। इससे बेल्ट का एक्स्ट्रा हिस्सा भी सेट रहेगा और लुक भी खराब नहीं लगेगा।