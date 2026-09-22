कम जगह में भी उगा सकते हैं स्ट्रॉबेरी? NHB से जानें मिट्टी, मौसम और पौधा लगाने का सही तरीका

Strawberry Farming: बाजार में आज के समय में स्ट्रॉबेरी की मांग बढ़ रही है। लोग इसे सिर्फ एक सीजनल फल के तौर पर नहीं, बल्कि ओट्स, शेक, स्मूदी और कई दूसरी चीजों में डेली शामिल करके खाना पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि स्ट्रॉबेरी उगाने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इसे खेत के साथ साथ घर में भी गमले या कंटेनर में लगाया जा सकता है। ऐसे में अगर आप भी घर पर गमले में या खेती के लिए खेत में स्ट्रॉबेरी उगाना चाहते हैं तो यहां बताई गई बातों को ध्यान में रखकर उगा सकते हैं। आइए जानते हैं स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए कैसी मिट्टी और मौसम चाहिए, पौधे कब लगाने चाहिए और सिंचाई से लेकर तुड़ाई तक किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।