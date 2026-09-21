चावल बच गए हैं और नाश्ते में कुछ टेस्टी खाना है? बनाएं चीजी वेजी बॉल्स, वेज कटलेट या क्रिस्पी डोसा 

डोसा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह पीस लें। अब इसमें पके हुए चावल डालकर दोनों को पीसें। इसके बाद दही, नमक और आधा कप पानी डालकर एक बार फिर अच्छी तरह पीस लें। तैयार बैटर को करीब 5 मिनट के लिए रख दें। इस बीच गन पाउडर बनाने के लिए पैन में सूखी लाल मिर्च, चना दाल, उड़द दाल, चावल और काली मिर्च डालकर धीमी आंच पर भूनें। जब दाल अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें नमक, तिल, सूखा नारियल और करी पत्ते डालें और गैस बंद कर दें। ठंडा होने के बाद सभी चीजों को मिक्सी में पीसकर गन पाउडर तैयार कर लें। अब डोसा बैटर में बेकिंग सोडा, ईनो या बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। गरम तवे पर थोड़ा तिल का तेल लगाएं और बैटर डालकर पतला डोसा फैलाएं। ऊपर से गन पाउडर डालें और धीमी से मीडियम आंच पर डोसे को क्रिस्पी होने तक पकाएं। अगला डोसा बनाने से पहले तवे पर थोड़ा पानी छिड़ककर साफ कपड़े से पोंछ लें। इससे डोसा आसानी से फैलेगा और चिपकेगा नहीं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए टमाटर, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को तेल में पकाएं और फिर नमक, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस डालकर पीस लें। तैयार क्रिस्पी डोसे को टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें।