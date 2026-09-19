किचन जल्दी गंदा हो जाता है तो अपनाएं ये 10 आदतें, सफाई का काम होगा आसान

Kitchen Cleaning टिप्स (representative image) image credit Magnific
Kitchen Organization Tips: किचन में रोज खाना बनता है, इसलिए यहां सामान फैलना और गंदगी होना आम बात है। कई बार खाना बनाने के बाद किचन साफ करने का काम इतना बढ़ जाता है कि समय भी ज्यादा लग जाता है। लेकिन अगर रोजमर्रा के काम करते समय कुछ छोटी छोटी आदतों का ध्यान रखा जाए तो किचन को ज्यादा गंदा होने से बचाया जा सकता है। इससे सफाई का काम भी आसान रहेगा और किचन ज्यादा समय तक साफ और व्यवस्थित नजर आएगा। आइए जानते हैं ऐसी 10 आदतों के बारे में।
खाना बनाते समय सब्जियों के छिलके, खाली पैकेट और दूसरी बेकार चीजों को किचन प्लेटफॉर्म पर जमा न होने दें। इन्हें इस्तेमाल के साथ ही कूड़ेदान में डालते रहें। इसी तरह जो सामान इस्तेमाल हो चुका है, उसे वापस उसकी जगह पर रख दें। इससे खाना बनने के बाद किचन में ज्यादा सामान फैला हुआ नहीं मिलेगा।
खाना बनाने या खाने के बाद बर्तनों को सिंक में लंबे समय तक जमा करके न रखें। अगर हर बर्तन तुरंत धोना संभव न हो तो कम से कम उन्हें एक जगह व्यवस्थित तरीके से रखें। इससे सिंक और किचन दोनों ज्यादा साफ नजर आएंगे।
खाना बनाते समय तेल, मसाले और सब्जियों के छींटे गैस और प्लेटफॉर्म पर गिर सकते हैं। इन्हें उसी समय साफ कर देने से गंदगी जमने नहीं पाएगी। खाना बनाने के बाद गैस और प्लेटफॉर्म को एक बार कपड़े से पोंछने की आदत बना लें।
किचन में हर सामान की एक तय जगह होनी चाहिए। मसाले, चम्मच, डिब्बे और दूसरी चीजें इस्तेमाल करने के बाद वहीं वापस रखने की आदत डालें। इससे किचन में सामान इधर उधर नहीं फैलेगा और जरूरत पड़ने पर चीजें आसानी से मिल जाएंगी।
सिंक में सिर्फ बर्तन ही नहीं बल्कि खाने के छोटे छोटे टुकड़े भी जमा हो सकते हैं। बर्तन साफ करने के बाद सिंक को भी पानी से अच्छी तरह धो लें। खाने के बचे हुए टुकड़ों को सिंक में छोड़ने के बजाय कूड़ेदान में डालें।
किचन में गीला और खाने का कचरा ज्यादा देर तक पड़ा रहने से बदबू आ सकती है। इसलिए कूड़ेदान भरने का इंतजार न करें और जरूरत के हिसाब से कचरा बाहर करते रहें। इससे किचन में गंदगी और बदबू दोनों को कम रखने में मदद मिलेगी।
किचन की सफाई करते समय फ्रिज को नजरअंदाज न करें। समय समय पर फ्रिज में रखी चीजों को चेक करें और जो सामान खराब हो गया है उसे बाहर कर दें। इससे फ्रिज में बेकार सामान जमा नहीं होगा और अंदर गंदगी फैलने का खतरा भी कम रहेगा।
रोज खाना बनाते समय मसालों के डिब्बों पर तेल और मसाले लग सकते हैं। अगर इन्हें लंबे समय तक साफ न किया जाए तो ये चिपचिपे और गंदे हो जाते हैं। इसलिए समय समय पर मसालों के डिब्बों को साफ कपड़े से पोंछते रहें।
बर्तन और किचन प्लेटफॉर्म साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कपड़े और स्पंज को भी साफ रखना जरूरी है। इस्तेमाल के बाद इन्हें अच्छी तरह धोकर सुखाएं। अगर कपड़ा या स्पंज बहुत पुराना हो गया है और ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो उसे बदल दें।
दिनभर का काम खत्म होने के बाद किचन को एक बार जरूर व्यवस्थित कर लें। गंदे बर्तन साफ करें, गैस और प्लेटफॉर्म पोंछें, कूड़ा बाहर करें और सामान को उसकी जगह पर रख दें। रात में कुछ मिनट की यह छोटी सी सफाई अगले दिन किचन को साफ रखने में काफी मदद कर सकती है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य