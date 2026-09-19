किचन जल्दी गंदा हो जाता है तो अपनाएं ये 10 आदतें, सफाई का काम होगा आसान

Kitchen Organization Tips: किचन में रोज खाना बनता है, इसलिए यहां सामान फैलना और गंदगी होना आम बात है। कई बार खाना बनाने के बाद किचन साफ करने का काम इतना बढ़ जाता है कि समय भी ज्यादा लग जाता है। लेकिन अगर रोजमर्रा के काम करते समय कुछ छोटी छोटी आदतों का ध्यान रखा जाए तो किचन को ज्यादा गंदा होने से बचाया जा सकता है। इससे सफाई का काम भी आसान रहेगा और किचन ज्यादा समय तक साफ और व्यवस्थित नजर आएगा। आइए जानते हैं ऐसी 10 आदतों के बारे में।