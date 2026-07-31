किचन में कॉकरोच से हैं परेशान? रोजाना सोने से पहले करें ये 5 काम

Kitchen Cockroach Control Tips: हफ्ते में किचन की डीप क्लीनिंग करने के बाद भी अगर आपके किचन में कॉकरोच दिखाई देने लगते हैं और पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद भी उनकी संख्या कम नहीं हो रही है, तो आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। कॉकरोच ज्यादातर गंदगी, खाने के बचे हुए टुकड़ों और नमी वाली जगहों की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे में डीप क्लीनिंग या पेस्ट कंट्रोल के बाद भी अगर रोजाना किचन की अच्छी तरह सफाई नहीं की जाए, तो इन्हें पूरी तरह खत्म करना मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 बातों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप काफी हद तक अपने किचन को कॉकरोच से दूर रख सकते हैं।