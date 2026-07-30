13 हजार रुपये में घर, पढ़ाई, इलाज मुफ्त- अमेरिकी सैनिक की भारतीय पत्नी ने बताए यूएस में रहने के फायदे

Instagram Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो या फोटो वायरल होती रहती है, जिस पर लोग जमकर लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। कई बार लोग तारीफ करते हैं तो कई बार ट्रोल भी करते नजर आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला वहां रहने के तीन बड़े फायदे बता रही हैं। महिला के पति अमेरिकी सैनिक (US Soldier) हैं।