30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

सही रनिंग शूज कैसे चुनें? खरीदने से पहले इन 6 बातों का रखें ध्यान

How To Choose Running Shoes: रनिंग शूज खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही जूते चुन सकें। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 30, 2026

Right Running Shoes For Beginners, Best Running Shoes

Running Shoes खरीदने के टिप्स| image credit freepick

Running Shoes Buying Guide: अगर आप हेल्दी और फिट रहने के लिए दौड़ने की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या नियमित रूप से रनिंग करते हैं, तो आपके लिए एक सही रनिंग शूज बेहद जरूरी है। गलत रनिंग शूज पैरों, घुटनों, एड़ी और कमर में दर्द का कारण बन सकते हैं। सही जूते न केवल रनिंग को आरामदायक बनाते हैं, बल्कि चोट के जोखिम को भी कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि रनिंग शूज खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सही फिट वाले जूते खरीदें

रनिंग शूज हमेशा ऐसे होने चाहिए जो पहनते ही आरामदायक महसूस हों। जूते के आगे अंगूठे जितनी जगह होनी चाहिए, ताकि उंगलियों पर दबाव न पड़े। वहीं, एड़ी अच्छी तरह फिट होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर जूते खरीदते समय सही फिट नहीं हो रहे हैं, तो यह सोचकर उन्हें न खरीदें कि इस्तेमाल करने के बाद वे ढीले होकर फिट हो जाएंगे।

अपने फुट टाइप के हिसाब से करें खरीदारी

हर व्यक्ति के पैरों की बनावट अलग होती है। किसी के पैर फ्लैट होते हैं, तो किसी के हाई आर्च होते हैं। ऐसे में सभी लोगों के लिए एक जैसे रनिंग शूज सही नहीं होते। इसलिए अगर संभव हो, तो गेट एनालिसिस (Gait Analysis) करवाने के बाद अपने पैरों और रनिंग स्टाइल के हिसाब से जूते खरीदें।

रनिंग के अनुसार चुनें सही कुशनिंग

अगर आप वॉकिंग करते हैं, तो जूतों में मौजूद अतिरिक्त कुशनिंग आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, जबकि अनुभवी रनर्स कई बार कम कुशनिंग वाले जूते पसंद करते हैं। इसलिए आप अपनी जरूरत और रनिंग स्टाइल के अनुसार ही अपने लिए जूतों की सही कुशनिंग चुनें।

जूतों को समय पर बदलना भी है जरूरी

रनिंग शूज आमतौर पर 300 से 500 मील (करीब 480 से 800 किलोमीटर) तक इस्तेमाल के बाद अपनी कुशनिंग और सपोर्ट खोने लगते हैं। अगर जूतों का सोल घिस गया हो या रनिंग के दौरान पहले की तुलना में दर्द महसूस होने लगे, तो नए जूते खरीद लें।

शाम के समय करें खरीदारी

रनिंग शूज शाम के समय खरीदना बेहतर माना जाता है, क्योंकि दिनभर चलने-फिरने के बाद पैरों में हल्की सूजन आ सकती है, जिससे आपको सही साइज चुनने में मदद मिलती है। साथ ही, वही मोजे पहनकर जूते ट्राई करें, जिन्हें आप रनिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इससे सही फिट चुनने में आसानी होती है।

जगह के हिसाब से खरीदें जूते

अगर आप सड़क पर दौड़ते हैं, तो रोड रनिंग शूज बेहतर रहते हैं। वहीं, पहाड़ी या ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए ट्रेल रनिंग शूज ज्यादा सही होते हैं, क्योंकि इनमें बेहतर ग्रिप और सुरक्षा मिलती है। वहीं, ट्रेडमिल या सामान्य वॉकिंग के लिए भी अलग तरह के जूते उपलब्ध होते हैं।

डिस्क्लेमर:यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है। यह किसी भी चिकित्सकीय सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपको लगातार दर्द, चोट या पैरों से जुड़ी कोई समस्या है, तो डॉक्टर से परामर्श करें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Jul 2026 03:18 pm

Published on:

30 Jul 2026 03:18 pm

Hindi News / Lifestyle News / सही रनिंग शूज कैसे चुनें? खरीदने से पहले इन 6 बातों का रखें ध्यान

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Hair Care Tips: बालों को टूटने और झड़ने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

Hair Thinning Treatment, Hair Care Tips
लाइफस्टाइल

क्या आपको भी आता है जरूरत से ज्यादा पसीना? जानिए राहत पाने के 5 उपाय

How To Stop Sweating, Jyada Pasina Aana
लाइफस्टाइल

नन्हे लेखकों की कल्पनाओं की उड़ान

Kids Stories, Young Writers,
लाइफस्टाइल

Sawan Makeup Look: सावन के पहले दिन यहां बताए गए तरीके से मेकअप कर ट्रेडिशनल लुक में हों तैयार

Sawan Ke Pehle Din Makeup, Sawan Makeup Tips
लाइफस्टाइल

कपड़ों पर लगे खून के जिद्दी दाग आसानी से हटाने के लिए अपनाएं ये 2 तरीके

Normal Saline For Blood Stains, Kapdo Se Khoon Ke Daag Kaise Hataye
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.