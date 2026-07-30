सही रनिंग शूज कैसे चुनें? खरीदने से पहले इन 6 बातों का रखें ध्यान

Running Shoes Buying Guide: अगर आप हेल्दी और फिट रहने के लिए दौड़ने की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या नियमित रूप से रनिंग करते हैं, तो आपके लिए एक सही रनिंग शूज बेहद जरूरी है। गलत रनिंग शूज पैरों, घुटनों, एड़ी और कमर में दर्द का कारण बन सकते हैं। सही जूते न केवल रनिंग को आरामदायक बनाते हैं, बल्कि चोट के जोखिम को भी कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि रनिंग शूज खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।