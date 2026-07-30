सही रनिंग शूज कैसे चुनें? खरीदने से पहले इन 6 बातों का रखें ध्यान

Running Shoes खरीदने के टिप्स| image credit freepick
Running Shoes Buying Guide: अगर आप हेल्दी और फिट रहने के लिए दौड़ने की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या नियमित रूप से रनिंग करते हैं, तो आपके लिए एक सही रनिंग शूज बेहद जरूरी है। गलत रनिंग शूज पैरों, घुटनों, एड़ी और कमर में दर्द का कारण बन सकते हैं। सही जूते न केवल रनिंग को आरामदायक बनाते हैं, बल्कि चोट के जोखिम को भी कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि रनिंग शूज खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
रनिंग शूज हमेशा ऐसे होने चाहिए जो पहनते ही आरामदायक महसूस हों। जूते के आगे अंगूठे जितनी जगह होनी चाहिए, ताकि उंगलियों पर दबाव न पड़े। वहीं, एड़ी अच्छी तरह फिट होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर जूते खरीदते समय सही फिट नहीं हो रहे हैं, तो यह सोचकर उन्हें न खरीदें कि इस्तेमाल करने के बाद वे ढीले होकर फिट हो जाएंगे।
हर व्यक्ति के पैरों की बनावट अलग होती है। किसी के पैर फ्लैट होते हैं, तो किसी के हाई आर्च होते हैं। ऐसे में सभी लोगों के लिए एक जैसे रनिंग शूज सही नहीं होते। इसलिए अगर संभव हो, तो गेट एनालिसिस (Gait Analysis) करवाने के बाद अपने पैरों और रनिंग स्टाइल के हिसाब से जूते खरीदें।
अगर आप वॉकिंग करते हैं, तो जूतों में मौजूद अतिरिक्त कुशनिंग आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, जबकि अनुभवी रनर्स कई बार कम कुशनिंग वाले जूते पसंद करते हैं। इसलिए आप अपनी जरूरत और रनिंग स्टाइल के अनुसार ही अपने लिए जूतों की सही कुशनिंग चुनें।
रनिंग शूज आमतौर पर 300 से 500 मील (करीब 480 से 800 किलोमीटर) तक इस्तेमाल के बाद अपनी कुशनिंग और सपोर्ट खोने लगते हैं। अगर जूतों का सोल घिस गया हो या रनिंग के दौरान पहले की तुलना में दर्द महसूस होने लगे, तो नए जूते खरीद लें।
रनिंग शूज शाम के समय खरीदना बेहतर माना जाता है, क्योंकि दिनभर चलने-फिरने के बाद पैरों में हल्की सूजन आ सकती है, जिससे आपको सही साइज चुनने में मदद मिलती है। साथ ही, वही मोजे पहनकर जूते ट्राई करें, जिन्हें आप रनिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इससे सही फिट चुनने में आसानी होती है।
अगर आप सड़क पर दौड़ते हैं, तो रोड रनिंग शूज बेहतर रहते हैं। वहीं, पहाड़ी या ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए ट्रेल रनिंग शूज ज्यादा सही होते हैं, क्योंकि इनमें बेहतर ग्रिप और सुरक्षा मिलती है। वहीं, ट्रेडमिल या सामान्य वॉकिंग के लिए भी अलग तरह के जूते उपलब्ध होते हैं।
डिस्क्लेमर:यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है। यह किसी भी चिकित्सकीय सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपको लगातार दर्द, चोट या पैरों से जुड़ी कोई समस्या है, तो डॉक्टर से परामर्श करें।
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