कपड़ों पर लगे खून के जिद्दी दाग आसानी से हटाने के लिए अपनाएं ये 2 तरीके

अगर दाग पुराना और जिद्दी हो गया है, तो उसे हटाने के लिए 1 लीटर पानी में 100 एमएल 5% सोडियम हाइपोक्लोराइट (Sodium Hypochlorite) मिलाकर कपड़े को 5 से 10 मिनट तक भिगो दें। वहीं, रंगीन कपड़ों का रंग सुरक्षित रखते हुए दाग हटाने के लिए 10 लीटर पानी में 300 एमएल केमिकल मिलाकर कपड़ों को 30 से 45 मिनट तक भिगोकर रखें। हालांकि, दाग की स्थिति के अनुसार इसमें कम या ज्यादा समय भी लग सकता है। दाग पूरी तरह निकल जाने के बाद कपड़ों को साफ पानी से 3 से 4 बार अच्छी तरह धो लें। इसके बाद सामान्य तरीके से वॉश करें, जिससे कपड़े की चमक और शाइनिंग भी बनी रहती है।