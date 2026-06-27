27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

How To Remove Rust Stains From Clothes: पैंट की चेन, बटन और हुक से लगे जंग के दाग हटाने के 4 आसान घरेलू उपाय

Kapdo Se Jang Ke Daag Kaise Hataye: पैंट या स्कर्ट जैसे किसी भी कपड़ों में बटन, हुक या चेन की वजह से लगने वाले जंग के दाग हटाने के लिए 4 तरीके बताने जा रहे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 27, 2026

Clothes Rust Stain Cleaning Tips, Home Remedies For Rust Stains

Jang Ke Daag हटाने के टिप्स| image credit instagram-raju_dry_clening_kagaznagar

Rust Stain Removal From Clothes: कपड़ों पर जंग के दाग लग जाएं तो उन्हें हटाना काफी मुश्किल हो जाता है, खासकर सफेद कपड़ों पर। कई बार इन्हें हाथ या मशीन से धोने के बाद भी दाग साफ नहीं होते। वहीं, दाग को ज्यादा रगड़कर साफ करने की कोशिश करने पर कपड़ों का रंग भी फीका पड़ जाता है या कपड़े घिस जाते है। ऐसे में आप कुछ आसान घरेलू चीजों की मदद से जंग के जिद्दी निशानों को काफी हद तक आसानी से साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं जंग के दाग हटाने के कुछ घरेलू टिप्स।

जंग के दाग को हटाने के 4 तरीके जानिए

टिप 1- नींबू और नमक से जंग के दाग हटाने के लिए करें ये उपाय

जरूरी सामग्री

  • 1 नींबू
  • 1/2 कप नमक

अगर आपके किसी पसंदीदा कपड़े पर जंग के दाग लग गए हैं, तो दाग वाली जगह को अच्छी तरह फैला लें। अब उस जगह पर नमक डालें और ऊपर से नींबू का रस डाल दें। इसके बाद ब्रश की मदद से उस जगह को अच्छी तरह रगड़ें। फिर कपड़े को धूप में सुखा दें। इससे जंग के दाग साफ हो जाएंगे।

टिप 2- नींबू, विनेगर और सर्फ से दाग हटाने का तरीका

  • 1 नींबू
  • 1/2 कप विनेगर
  • सर्फ आवश्यकतानुसार
  • आधी बाल्टी पानी

आधी बाल्टी पानी में विनेगर और एक नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण को जंग के दाग वाली जगह पर लगाएं। इसके बाद सर्फ लगाकर ब्रश की मदद से दाग को अच्छी तरह साफ करें। जब दाग हट जाए, तब बचे हुए सर्फ को पानी में मिलाकर घोल बना लें और कपड़े को उसमें आधे घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धोकर सुखा लें। इससे जंग के दाग साफ हो जाएंगे।

टिप 3- नींबू और नमक से दाग कैसे हटाएं

  • 1 नींबू
  • 1/2 कप नमक

एक नींबू का रस निकाल लें। इसमें नमक मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। अब रुई की मदद से इस पेस्ट को जंग वाले दाग पर लगाकर अच्छी तरह रगड़ें। इसके बाद कपड़े को धूप में सुखाने के लिए रख दें। कुछ देर बाद जंग के निशान साफ हो जाएंगे। अगर दाग पूरी तरह से न हटे हों, तो इस प्रक्रिया को 1 से 2 बार और दोहरा सकते हैं।

टिप 4- आइस क्यूब से दाग हटाने का तरीका

जरूरी सामग्री

  • आइस क्यूब

अगर कपड़े पर जंग के अलावा किसी दूसरी चीज का दाग लग गया है, तो कुछ आइस क्यूब लेकर दाग वाली जगह पर कुछ देर तक रगड़ें। इससे दाग हल्का पड़ जाएगा और उसे साफ करना आसान हो जाएगा।

White Clothes Stain Removal: लॉन्ड्री वाले ने बताया सफेद कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने का आसान उपाय

ये भी पढ़ें
Stain Removal Tips From Clothes, Laundry Tips

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Jun 2026 12:32 pm

Hindi News / Lifestyle News / How To Remove Rust Stains From Clothes: पैंट की चेन, बटन और हुक से लगे जंग के दाग हटाने के 4 आसान घरेलू उपाय

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Nature Photography : चींटी, मकड़ी, सांप और बीटल का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा होगा! देखें VIDEO और Photos

Extreme Close Up Insects, Wildlife Macro Shots
लाइफस्टाइल

DIY Fashion Ideas: पुराने दुपट्टे को दें नया लुक, बनाएं ट्रेंडी क्रॉप, केप और डिजाइनर टॉप

Dupatta Crop Top Tutorial, Ethnic Cape Top Design
लाइफस्टाइल

White Shoes Cleaning Tips: सफेद जूतों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 2 टिप्स, और नया जैसा बनाए रखने के लिए फॉलो करें 5 तरीके

White Shoes Care In Rainy Season, Sneakers Ko Naya Kaise Rakhen
लाइफस्टाइल

BMI Linked to 19 Cancer : मोटापे से 19 कैंसर का खतरा, चार हैं नए, जून 2026 के शोध में वैज्ञानिकों ने किया खुलासा

BMI Linked to cancer, BMI Linked to 19 Cancer, BMI Linked to four new type cancer,
स्वास्थ्य

Charu Asopa के 5 Saree Look: फ्लोरल प्रिंट, वजन में हल्के… मॉनसून सीजन के लिए ट्राइ करें ये साड़ियां

Charu Asopa Festive Saree Look 2025, Charu Asopa Wedding Season Saree Ideas
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.