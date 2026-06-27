How To Remove Rust Stains From Clothes: पैंट की चेन, बटन और हुक से लगे जंग के दाग हटाने के 4 आसान घरेलू उपाय

Rust Stain Removal From Clothes: कपड़ों पर जंग के दाग लग जाएं तो उन्हें हटाना काफी मुश्किल हो जाता है, खासकर सफेद कपड़ों पर। कई बार इन्हें हाथ या मशीन से धोने के बाद भी दाग साफ नहीं होते। वहीं, दाग को ज्यादा रगड़कर साफ करने की कोशिश करने पर कपड़ों का रंग भी फीका पड़ जाता है या कपड़े घिस जाते है। ऐसे में आप कुछ आसान घरेलू चीजों की मदद से जंग के जिद्दी निशानों को काफी हद तक आसानी से साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं जंग के दाग हटाने के कुछ घरेलू टिप्स।