White Clothes Stain Removal: लॉन्ड्री वाले ने बताया सफेद कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने का आसान उपाय

How To Remove White Clothes Stubborn Stains: सफेद चादर, पर्दे या कपड़े लगभग सभी को पसंद आते हैं। लेकिन इन्हें इस्तेमाल करते समय जाने-अनजाने में सब्जी, चाय, कॉफी या खून जैसे जिद्दी दाग लग जाते हैं। इन दागों को हाथों से या वॉशिंग मशीन में कई बार धोने के बाद भी पूरी तरह हटाना आसान नहीं होता। वहीं, कपड़ों को ज्यादा रगड़कर साफ करने से कपड़ा खराब होने लगता है और वे पुराने दिखाई देने लगते हैं।