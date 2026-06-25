25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

White Clothes Stain Removal: लॉन्ड्री वाले ने बताया सफेद कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने का आसान उपाय

White Clothes Stain Removal: अगर सफेद कपड़ों को हाथों से रगड़-रगड़कर या मशीन में धोने के बाद भी दाग के निशान नहीं जाते हैं, तो आप Laundry Vendor द्वारा बताए गए तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 25, 2026

Stain Removal Tips From Clothes, Laundry Tips

White Clothes Stain कैसे हटाएं | image credit instagram-laundry_ka_business

How To Remove White Clothes Stubborn Stains: सफेद चादर, पर्दे या कपड़े लगभग सभी को पसंद आते हैं। लेकिन इन्हें इस्तेमाल करते समय जाने-अनजाने में सब्जी, चाय, कॉफी या खून जैसे जिद्दी दाग लग जाते हैं। इन दागों को हाथों से या वॉशिंग मशीन में कई बार धोने के बाद भी पूरी तरह हटाना आसान नहीं होता। वहीं, कपड़ों को ज्यादा रगड़कर साफ करने से कपड़ा खराब होने लगता है और वे पुराने दिखाई देने लगते हैं।

ऐसे में अगर आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो Laundry Vendor अभिषेक द्वारा शेयर किया गया यह टिप आपके काम आ सकता है।

दाग हटाने के लिए ऐसे तैयार करें DIY लिक्विड

इंस्टाग्राम चैनल laundry_ka_business पर अभिषेक ने एक आसान तरीका बताया है, जिसकी मदद से कपड़ों पर लगे जिद्दी दागों को हटाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए सबसे पहले एक खाली बोतल लें और उसमें थोड़ा पानी डालें। इसके बाद उसमें Zguard मिलाएं। बोतल को अच्छी तरह हिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। 

अब दूसरी बोतल में थोड़ा पानी डालें और उसमें फैब्रिक ब्लीच मिलाएं। इस मिश्रण को भी अच्छी तरह तैयार कर लें। ध्यान रखें कि दोनों बोतलों में तैयार किए गए घोल अलग-अलग ही रखें।

दाग वाली जगह पर ऐसे करें इस्तेमाल

जब दोनों घोल तैयार हो जाएं, तब कपड़े की जिस जगह पर दाग लगा है, वहां एक साथ Zguard वाले घोल के साथ दूसरी बोतल में तैयार फैब्रिक ब्लीच वाला मिश्रण भी दाग वाली जगह पर डालें। ध्यान रखें कि घोल केवल दाग वाले हिस्से पर ही लगाया जाए।

आखिर में कपड़े को धो लें

दाग पर दोनों घोल लगाने के बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें। अभिषेक के अनुसार, इस प्रक्रिया से कई तरह के जिद्दी दाग हल्के होने या हटने में मदद मिल सकती है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

किसी भी तरह के केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते समय हाथों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा, रंगीन और नाजुक कपड़ों पर इस तरीके को अपनाने से पहले कपड़े के किसी छोटे हिस्से पर टेस्ट जरूर कर लें। साथ ही, इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट के पैक पर दिए गए निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें।

Washing Machine Safety Hazards: वॉशिंग मशीन चलते समय नहाना खतरनाक, जानिए ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए

ये भी पढ़ें
Washing Machine Safety Hazards

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Jun 2026 11:26 am

Hindi News / Lifestyle News / White Clothes Stain Removal: लॉन्ड्री वाले ने बताया सफेद कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने का आसान उपाय

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

R Madhavan Watch: आर माधवन की 40 लाख की घड़ी की क्यों हो रही चर्चा? जयपुर से जुड़ा है कनेक्शन

R Madhavan, R Madhavan 40 Lakh Watch, R Madhavan 40 Lakh Watch feature,
लाइफस्टाइल

Frying Tips: कम या ज्यादा, फ्राई करते समय कितना तेल डालना चाहिए? Chef Prasad Patil ने बताया सही तरीका

Crispy Fried Food, Food Absorbs More Oil
लाइफस्टाइल

DIY Home Decor Ideas: बेकार बोतलों से बनाएं प्लांटर, किचन स्टोरेज जैसे कई यूनिक क्राफ्ट आइटम्स, घर दिखेगा ऑर्गनाइज और सुंदर

Plastic Bottle Home Decor, Plastic Bottle Recycling Ideas
लाइफस्टाइल

Karishma Kapoor के 5 Looks; 50+ उम्र की महिलाएं एलिगेंट और क्लासी लुक के लिए करें ट्राइ

Women Over 50 Dressing Style, Karishma Kapoor Inspired Stylish Outfit Ideas For 50 Plus Women
लाइफस्टाइल

Masaba Gupta: 18 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग, पेठे का जूस; मसाबा गुप्ता हेल्दी रहने के लिए करती हैं ये काम

Masaba Gupta Diet Plan, Celebrity Fitness Routine
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.