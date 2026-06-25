Apple Crumble बनाने के चक्कर में आलिया भट्ट ने जला लिया अपना हाथ! शेयर की अपनी पसंदीदा डिजर्ट रेसिपी

Alia Bhatt Apple Crumble Recipe : बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ ही फैशन और फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस आए दिन फैशन से जुड़े फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस ने यूट्यूब चैनल पर एक डिजर्ट रेसिपी शेयर करते हुए लिखा है, "इसके लिए अपना हाथ जला लिया...।" ऐसे में अगर आप घर पर कोई आसान और टेस्टी डिजर्ट बनाना चाहते हैं, तो एक्ट्रेस आलिया भट्ट द्वारा यूट्यूब पर शेयर की गई Apple Crumble रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप बनाने का तरीका।