Akshara Singh Latest Look: बॉलीवुड में एंट्री के बाद अक्षरा सिंह का अवतार भी बदला! तस्वीरों में देखिए एक्ट्रेस की स्टाइल

Akshara Singh का देखें लेटेस्ट लुक| image credit instagram-singhakshara
Akshara Singh Latest Look: भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के गाने 'घिस-घिस' को लेकर सुर्खियों में थीं। वहीं अब खबर आ रही है कि मैडॉक फिल्म्स की 'ईठा' मूवी में भी एक्ट्रेस दिख सकती हैं।
बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले भी अक्षरा एक से बढ़कर एक स्टाइलिश ड्रेस पहनती थीं, लेकिन अब एक्ट्रेस का पूरा लुक बिल्कुल बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसा नजर आने लगा है। आइए देखते हैं एक्ट्रेस के लेटेस्ट स्टाइलिश लुक्स।
एक्ट्रेस ने नेवी ब्लू रंग का ऑफ-शोल्डर गाउन पहना है, जो सिंपल होने के साथ ही काफी एलिगेंट भी लग रहा है। आउटफिट की फिटेड सिल्हूट और सॉफ्ट ड्रेपिंग डिटेल्स पूरे लुक को बेहद ग्रेसफुल बना रही हैं। बिना किसी भारी एम्ब्रॉयडरी या चमक-दमक के भी यह ड्रेस अपनी सादगी से लोगों का ध्यान खींच रही है।
वहीं, एक्ट्रेस ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मेकअप को सॉफ्ट और नेचुरल रखा है, जिससे चेहरे की खूबसूरती और निखरकर सामने आ रही है। बालों को हाफ-अप स्टाइल में पीछे की ओर सेट किया गया है। ज्वेलरी में छोटे स्टड ईयररिंग्स, एक एलिगेंट वॉच और मिनिमल एक्सेसरीज पूरे आउटफिट के साथ बेहतरीन तालमेल हैं।
ग्रे रंग के को-ऑर्ड सेट में एक्ट्रेस ने मिनिमल फैशन को बेहद स्टाइलिश अंदाज में पेश किया है। उन्होंने ग्रे टोन का को-ऑर्ड सेट पहना है, जिसमें स्ट्रैपलेस बटन-डिटेल टॉप और मैचिंग वाइड-लेग ट्राउजर शामिल हैं। आउटफिट का क्लीन कट और स्ट्रक्चर्ड डिजाइन इसे मॉडर्न और सॉफिस्टिकेटेड लुक दे रहा है। सिंपल होने के बावजूद यह पहनावा क्लासी और ट्रेंडी लग रहा है।
वहीं, एक्ट्रेस ने अपने मेकअप को फ्रेश और नेचुरल रखा है। बालों को सॉफ्ट फेस-फ्रेमिंग स्ट्रैंड्स के साथ लो बन में स्टाइल किया गया है, जो पूरे लुक में एलिगेंस जोड़ता है। हाथों में पहने गए मिनिमल ब्रेसलेट और रिंग्स आउटफिट को बिना ओवरडन किए स्टाइलिश फिनिश दे रहे हैं।
इस लुक में एक्ट्रेस ने ग्लैमरस और एलिगेंट स्टाइल का बेहतरीन मेल पेश किया है। उन्होंने ब्लैक शीयर रफल स्कर्ट के साथ सिल्वर और ब्लैक टोन वाला हैवी एम्बेलिश्ड ब्लेजर पहना है, जो पूरे आउटफिट को बेहद स्टाइलिश और हाई-फैशन लुक दे रहा है। ब्लेजर पर की गई बारीक डिटेलिंग और शिमरी वर्क लुक में लग्जरी टच जोड़ते हैं, जबकि फ्लोई स्कर्ट इसे ड्रामेटिक और ग्रेसफुल बनाती है।
वहीं, इस लुक को पूरा करने के लिए मेकअप को ग्लोइंग बेस, डिफाइंड आइज और न्यूड लिप्स के साथ सॉफिस्टिकेटेड रखा गया है, जो आउटफिट के साथ पूरी तरह बैलेंस नजर आ रहा है। वहीं बालों को एक्ट्रेस ने स्लीक बन में स्टाइल किया है, जिससे चेहरा और ज्वेलरी दोनों खूबसूरती से उभरकर सामने आते हैं। स्टेटमेंट चोकर नेकपीस और मिनिमल एक्सेसरीज इस लुक की शान को और बढ़ा रही हैं।
अक्षरा सिंह के इस लुक में कम्फर्ट और स्टाइल का शानदार बैलेंस दिख रहा है। एक्ट्रेस ने स्लीवलेस लाइट ब्लू टॉप को बेज रंग की रिलैक्स्ड-फिट ट्राउजर के साथ पेयर किया है, जो पूरे आउटफिट को फ्रेश और कैजुअल लुक दे रहा है। एक्ट्रेस ने अपने सिंपल लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए स्पोर्टी कैप और व्हाइट स्नीकर्स के साथ इसे पेयर किया है, जो आउटफिट में एथलीजर टच जोड़ते हैं। वहीं, मेकअप को बेहद नेचुरल रखा गया है, जिससे उनका फ्रेश और कॉन्फिडेंट अंदाज नजर आ रहा है। बिना किसी भारी एक्सेसरीज के भी यह लुक काफी स्टाइलिश और ट्रेंडी है।
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