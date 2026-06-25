Akshara Singh Latest Look: बॉलीवुड में एंट्री के बाद अक्षरा सिंह का अवतार भी बदला! तस्वीरों में देखिए एक्ट्रेस की स्टाइल

अक्षरा सिंह के इस लुक में कम्फर्ट और स्टाइल का शानदार बैलेंस दिख रहा है। एक्ट्रेस ने स्लीवलेस लाइट ब्लू टॉप को बेज रंग की रिलैक्स्ड-फिट ट्राउजर के साथ पेयर किया है, जो पूरे आउटफिट को फ्रेश और कैजुअल लुक दे रहा है। एक्ट्रेस ने अपने सिंपल लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए स्पोर्टी कैप और व्हाइट स्नीकर्स के साथ इसे पेयर किया है, जो आउटफिट में एथलीजर टच जोड़ते हैं। वहीं, मेकअप को बेहद नेचुरल रखा गया है, जिससे उनका फ्रेश और कॉन्फिडेंट अंदाज नजर आ रहा है। बिना किसी भारी एक्सेसरीज के भी यह लुक काफी स्टाइलिश और ट्रेंडी है।