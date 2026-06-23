Tamannaah Bhatia की तरह डेली दिखना है फ्रेश और ग्लोइंग? तो फॉलो करें ये 8 स्टेप्स, पाएं No-Makeup Makeup Look

Tamannaah Bhatia: बॉलीवुड के साथ-साथ तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को "मिल्क ब्यूटी" के नाम से भी जाना जाता है। तमन्ना भाटिया नेचुरल सुंदरता के साथ ही मिनिमल मेकअप करना पसंद करती हैं। ऐसे में अगर आप अपनी डेली रूटीन में प्रेजेंटेबल दिखने के साथ ही नेचुरल मेकअप लुक खोज रही हैं, तो आप एक्ट्रेस से आइडिया लेकर मेकअप कर सकती हैं।