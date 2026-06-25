Samantha Ruth : 39 की उम्र में दी गुड न्यूज! अपनी स्टाइल से भी जीतती हैं दिल, साउथ इंडियन लुक के लिए फॉलो करें उनका ये फैशन

South Indian Wedding Look For Girls: अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) इन दिनों प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं। 39 साल की उम्र में मां बनने की खबरों के बीच उनका फैशन और ट्रेडिशनल स्टाइल भी सुर्खियां बटोर रहा है। खासकर साड़ी में उनके एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक्स महिलाओं को खूब पसंद आते हैं। अगर इस वेडिंग सीजन आप साउथ इंडियन ब्राइड्समेड या ट्रेडिशनल गेस्ट लुक अपनाना चाहती हैं, तो सामंथा रुथ प्रभु के खूबसूरत साड़ी स्टाइल्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ शानदार साड़ी लुक्स, जिन्हें आप शादी और फंक्शन में आसानी से रीक्रिएट कर सकती हैं।