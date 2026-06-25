Perfect Rice Cooking Tips: शेफ कुनाल कपूर और शेफ भुपी से जानें परफेक्ट खिले-खिले चावल बनाने के आसान टिप्स

ड्रेनिंग मेथड से चावल बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में पर्याप्त मात्रा में पानी उबालें। चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा नमक और थोड़ा नींबू का रस डाल सकते हैं। इससे चावल ज्यादा सफेद और खिले-खिले बनते हैं। जब पानी उबलने लगे तो उसमें भीगे हुए चावल डाल दें। चावल को लगभग 12 से 14 मिनट तक पकाएं और बीच-बीच में चेक करते रहें। चावल पूरी तरह गलने नहीं चाहिए, बल्कि हल्के से दबाने पर पक जाएं। इसके बाद तुरंत चावल को छलनी में छान लें और अतिरिक्त पानी निकाल दें। इससे चावल चिपकते नहीं हैं और दाने अलग-अलग रहते हैं। ड्रेनिंग मेथड में चावल ज्यादा हल्के और कम स्टार्च वाले बनते हैं।